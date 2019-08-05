Пункт пропуска на Августовском канале пользуется популярностью у туристов-водников

5 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Лесная-Рудавка" отмечается увеличение числа туристов-водников, желающих пересечь белорусско-польскую границу по Августовскому каналу, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Границу в этом пункте пропуска можно пересечь также пешком и на велосипеде. "По-прежнему чаще всего туристы путешествуют на велосипедах. Однако в этом году значительно возросла доля тех, кто пересекает границу на водном транспорте: если в прошлом году байдарки и катера использовались 11% путешественников, то сейчас их около 40%", - отметили в Гродненской региональной таможне.

Пункт пропуска сезонный. Работу он начал 1 мая. За это время границу пересекли 1,3 тыс. человек, более 500 из них были велосипедистами. Оформлено также около 200 катеров и байдарок. "Лесная-Рудавка" будет работать до 1 октября.-0-