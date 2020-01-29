Пункт пропуска "Урбаны" 1 февраля на несколько часов остановит работу

Фото Государственного пограничного комитета
29 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В международном автодорожном пункте пропуска "Урбаны" в Браславском районе (сопредельный латвийский пункт пропуска "Силене") 1 февраля будет приостановлена работа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Полоцком пограничном отряде.
Это связано с переездом государственных контрольных служб в новый реконструированный пункт пропуска. "Ориентировочное время переезда с 00.00 до 04.00. В этот период пропуск лиц и транспортных средств через границу осуществляться не будет", - отметили в погранотряде.
Для более комфортного пересечения границы пограничники рекомендуют выбрать ближайший пункт пропуска "Григоровщина" в Верхнедвинском районе (сопредельный латвийский пункт пропуска "Патерниеки").-0-