Пункт пропуска "Видзы" станет международным

30 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Пункт упрощенного пропуска "Видзы" в Браславском районе планируется в сентябре этого года перевести в статус международного для организации движения через него порожних грузовых транспортных средств, сообщили БЕЛТА в Витебской таможне.
Такое решение принято для оптимизации транспортных потоков через белорусско-литовский участок границы и разгрузки близлежащих пунктов пропуска.
"Запуск автодорожного пункта пропуска в новом статусе планируется в сентябре 2019 года", - отметили в таможне.-0-
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