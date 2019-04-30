Пункт пропуска "Видзы" станет международным

30 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Пункт упрощенного пропуска "Видзы" в Браславском районе планируется в сентябре этого года перевести в статус международного для организации движения через него порожних грузовых транспортных средств, сообщили БЕЛТА в Витебской таможне.

Такое решение принято для оптимизации транспортных потоков через белорусско-литовский участок границы и разгрузки близлежащих пунктов пропуска.

"Запуск автодорожного пункта пропуска в новом статусе планируется в сентябре 2019 года", - отметили в таможне.-0-