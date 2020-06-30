Пункт сортировки и переработки ягод откроют 3 июля в Пинском районе

30 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Полесские журавины" в Пинском районе 3 июля введет в эксплуатацию новый пункт сортировки и переработки ягодной продукции, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Василий Лягуский.

Производственное здание возвели вблизи деревни Селище. На его строительство ушло около года. В пункте сортировки установлена машина для электронной очистки ягод. Она позволяет перебрать за смену более 8 тыс. т. Для участка по переработке закуплена линия по производству цукатов. В месяц с конвейера там будет сходить свыше 1 т различной продукции.

"Рынок диктует условия. Чтобы улучшалось качество продукции, нужно совершенствовать оборудование. Новый цех даст возможность наладить замкнутый цикл переработки. Мы нацелены расширить рынки сбыта, - отметил Василий Лягуский. - Работы нам хватит и на перспективу. Займемся улучшением упаковки, нужно осваивать новые виды продукции".

В "Полесских журавинах" основные культуры - клюква и голубика, под которые выделено более чем по 80 га. Несколько лет назад в хозяйстве заложили 5 га японской айвы. В прошлом году получили ее первый промышленный урожай - 10 т ягоды. "Это новая продукция для республики. Японская айва не менее богата витамином С, чем лимон. Будем сушить ее в виде цукатов. Также посадили два сорта актинидии. Многие культуры пробуем для последующего выращивания в промышленных масштабах. Агрономы у нас пытливые, им интересно. Работаем с одаренными людьми", - сказал директор ОАО.

В пинском хозяйстве в первую очередь нацелены на насыщение внутреннего рынка. Также витаминная продукция экспортируется, в том числе в Россию, страны Европы.-0-