Пункт вакцинации организуют перед матчем Лиги чемпионов между "Мешков Брест" и "Монпелье"

7 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Мобильный пункт вакцинации будет работать 8 декабря перед матчем гандбольной Лиги чемпионов между "Мешков Брест" и французским "Монпелье". Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.
Мобильный пункт вакцинации расположится в фойе на 1-м этаже Дворца спорта "Виктория" (ул. Ленинградская, 4). С 18.00 до 20.00 желающие смогут сделать себе прививку. В наличии будут препараты против коронавирусной инфекции Vero Cell и "Спутник V", а также российская вакцина против гриппа "Гриппол плюс". При себе нужно иметь паспорт.
Александр Рогачук отметил: по оперативным данным, в городе против коронавируса привились почти 96,2 тыс. человек. Ревакцинацию прошли более 5,2 тыс. Вакцину от гриппа получили свыше 111,7 тыс. брестчан.-0-