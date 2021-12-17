Пункт вакцинации от COVID-19 и гриппа открылся на станции метро "Могилевская"

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском метрополитене сегодня открыт очередной пункт вакцинации, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Новый пункт находится в подземном переходе станции "Могилевская". Здесь прививки от коронавирусной инфекции и гриппа для всех желающих делают медицинские работники минской городской клинической поликлиники №39.

Это уже третий пункт вакцинации в столичном метро: первый был открыт 12 июля на станции "Ковальская Слобода", второй - на станции "Площадь Франтишка Богушевича" неделю назад - 9 декабря.

К слову, на сегодняшний день в Минске привились от гриппа 38,8% населения.

Как отметила главный врач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Светлана Ермак, сделать прививку от гриппа можно в поликлиниках и в пунктах вакцинации, организованных в крупных торговых центрах, а также на станциях метрополитена. В наличии вакцины "Гриппол Плюс" (Российская Федерация) и "Ваксигрип Тетра" (Франция).-0-