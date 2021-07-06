Пункт вакцинации от COVID-19 открылся в службе занятости Минска

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 6 июля заработал еще один пункт вакцинации от COVID-19: в помощь учреждениям здравоохранения прививки начали делать в управлении занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичной администрации.

Возможность вакцинироваться появилась у работников и посетителей единой городской службы занятости по ул.Берестянская, 20. Прививки делают по вторникам с 10.00 до 14.00. Желающие вакцинироваться подписывают добровольное согласие, затем пациентам измеряют сатурацию, давление, уточняют информацию о здоровье и просят заполнить анкету. За повторной прививкой надо прийти в этот же медпункт через 21 день. На всякий случай человеку дают памятку, рассказывают о возможных реакциях организма, о том, что можно и что не рекомендуется делать в течение трех дней после процедуры.

Вакцинация на базе службы занятости особенно удобна для людей, находящихся в поиске работы, - им не нужно ходить по поликлиникам, а можно совместить прививку с решением вопросов трудоустройства.

Но могут в дополнительный пункт вакцинации приходить и все желающие при наличии документа, удостоверяющего личность. Так, территориальные центры социального обслуживания населения (в них тоже можно сделать прививку) информируют пенсионеров о всех возможных способах вакцинации, в том числе и на базе нового пункта. Людей обзванивают, разносят приглашения по почтовым ящикам.

Как сообщалось ранее, сделать прививку в Минске можно не только на базе учреждений здравоохранения, но и в дополнительных пунктах, которые работают во многих торговых объектах. Вакцинируют население по следующим адресам: универмаг "Беларусь" (ул.Жилуновича, 4), гипермаркеты Green (Партизанский пр., 182 и ул.Уборевича, 176), ТЦ "Глобо" (ул.Уманская, 54), ТЦ "АутЛето" (пр.Жукова,44), рынок "Уручье-3" (ул.Никифорова, 51), ТЦ "Максимус" (ул.Лобанка, 94), ТЦ "Бонус" (ул.Голубка, 2), ТД "Ждановичи" "Мир Моды-5" (ул.Тимирязева, 129); ЦУМ (пр.Независимости, 54), ГУМ (пр.Независимости, 21), Комаровский рынок (ул.В.Хоружей, 8), ТРЦ "Титан" (пр.Дзержинского, 104), ТРЦ "Галерея Минск" (пр.Победителей, 9), ТЦ "МОМО" (пр.Партизанский, 150 а) - в соответствии с графиком работы объектов. С 30 июня бесплатную вакцинацию в ТЦ "Столица" (на верхнем уровне, рядом со входом со стороны Красного костела) проводят специалисты 5-й городской клинической поликлиники.-0-