Пункты проката и сервиса велосипедов откроются на Августовском канале 1 мая

25 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пункты проката и сервиса велосипедов начнут работать на Августовском канале с 1 мая. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Велосипеды можно будет взять напрокат как на самом канале, на шлюзе Домбровка, так и в деревне Радзивилки, а также в поселке Сопоцкин. Для всех желающих доступны около сотни новых велосипедов. Кроме того, в Сопоцкине открыт пункт велосервиса, работает в поселке и обновленный туристско-информационный центр. "В нем гости смогут получить всю необходимую информацию о канале, возможностях отдыха, а также о маршрутах для разных категорий туристов", - рассказали в управлении.

Для велосипедистов в районе канала подготовлено свыше 10 маршрутов, которые позволяют познакомиться не только с особенностями уникального гидротехнического сооружения, но и увидеть расположенные поблизости достопримечательности. Среди них, например, оборонительные строения времен войны, культовые объекты, а также усадебно-парковый комплекс в Радзивилках и дворцово-парковый комплекс в Святске.

Добраться до канала на велосипеде можно и из Гродно. В прошлом году был открыт международныый маршрут "АвгустВело". Начинается он на выезде из областного центра и проходит по самым живописным местам региона. На пути - около 50 архитектурных достопримечательностей. Завершается белорусская часть у сезонного речного пункта пропуска "Лесная-Рудавка" на белорусско-польской границе.

Велосезон жителям области предлагают открыть индивидуально, поскольку сейчас многие полюбившиеся спортивные мероприятия невозможно провести в обычном формате. "В то же время самостоятельные занятия физическими упражнениями, в том числе и велопрогулки на свежем воздухе, - это уникальная возможность получить заряд бодрости, приобщиться к здоровому образу жизни", - отметили в управлении.

С 25 апреля по 24 мая в регионе проводят акцию "ЗаРовар". Необходимо сделать селфи (фото) в момент велопрогулки, зафиксировать свой GPS-трек и поделиться впечатлениями в социальных сетях с хештегом #ZaRovar. Наиболее активных участников наградят специальными призами. Жюри, в составе которого будут представители управления спорта и туризма, спортивных организаций, выберет лучшие фото в нескольких номинациях: "Самый оригинальный", "Самый патриотический", "Самый эстетический" и прочие. При наличии интересных сюжетов другой тематики организаторы могут учредить и дополнительные призы.-0-