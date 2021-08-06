6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пункты сбора акции "В школу с добрым сердцем" работают во всех районах Гродненской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном комитете ОО "БРСМ".

Гродненская область присоединилась к республиканской благотворительной акции "В школу с добрым сердцем". Главная задача союза молодежи и волонтеров "Доброе сердце" - помочь собрать в школу ребят из многодетных и неполных семей, без внимания не останутся и детские интернатные учреждения.

"Во всех регионах Гродненщины работают пункты сбора канцелярских товаров, спортивного инвентаря и всего необходимого для школы. В Гродно, например, помочь нуждающимся семьям собрать детей в школу можно в Городском комитете союза молодежи (Тызенгауза,4), в Гродненском государственном аграрном университете (ул.Терешковой 28, кабинет 43), в первичках медицинского университета и ГрГУ им. Я.Купалы. Также пункт сбора будет организован на школьной ярмарке, которая работает у ТЦ Old city", - рассказали в обкоме БРСМ.

Продлится акция по 3 сентября. Итогом благотворительной акции станут мероприятия с участием аниматоров и волонтеров, на которых все собранные принадлежности передадут многодетным семьям, социально-педагогическим центрам и детским домам.

В прошлом году во время акции в Гродненской области союзом молодежи в результате благотворительной акции помощь была оказана 55 семьям и 19 подшефным учреждениям.-0-