Пункты вакцинации против COVID-19 открыли в столичных вузах и студобщежитиях

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дополнительные пункты вакцинации против COVID-19 открыли в здравпунктах столичных вузов и в студенческих общежитиях, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Наталья Автухова.

"Начался сентябрь, и мы на базе здравпунктов высших учебных заведений, студенческих общежитий открыли дополнительные пункты вакцинации против коронавирусной инфекции педагогов и студентов, которые достигли 18-летнего возраста. Таким образом увеличиваем доступность процедуры - так же, как мы это делали, открыв дополнительные пункты вакцинации в торговых центрах", - сказала Наталья Автухова.

Новые пункты вакцинации открыты совместно с 33-й городской студенческой поликлиникой. Соответственно там, где есть здравпункт, на его базе делается прививка. Если же необходимых условий для проведения процедуры нет, в вуз выезжает прививочная бригада из 33-й поликлиники.

"Плюс вакцинация продолжается на базе самой поликлиники", - добавила Наталья Автухова.

Как и в учреждении здравоохранения, в здравпункте обратившегося за прививкой человека сначала осмотрит врач, опросит пациента о состоянии здоровья, попросит заполнить анкету.

Процедура доступна в том числе иностранным студентам.-0-