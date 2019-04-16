Пункты велопроката откроются в Минске с 19 апреля

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 19 апреля открываются мобильные пункты проката велосипедов и катамаранов, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

В частности, предприятие "Отдых" откроет для любителей активного отдыха сезонные пункты проката в парке Победы (остановка "Комсомольское озеро") и по проспекту Победителей, 2 (река Свислочь, напротив Троицкого предместья). Месторасположение удобно близостью к велодорожке и основным достопримечательностям и красотам города.

Организаторы уверяют: велосипедов хватит всем, причем есть и детские модели, а также дополнительный инвентарь, который тоже можно арендовать (велокресла, велозамки, наборы защиты, ролики, городские самокаты, детские электромобили). Специалисты помогут подобрать нужную модель с учетом пожеланий клиента. В пункте по проспекту Победителей, 2 будут также ремонтировать велосипеды.

Сезонные пункты проката будут доступны по будням с 12.00 до 22.00, а в выходные и праздничные дни - с 10.00 до 22.00.-0-