Пуск природного газа в Черноручье завершил газификацию агрогородков Шкловского района

18 ноября, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Черноручье Шкловского района состоялся торжественный пуск природного газа. В честь этого события зажжен символический факел голубого топлива, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пуск природного газа в Черноручье на 100% завершил газификацию всех 13 агрогородков Шкловского района, - подчеркнул член Совета Республики Национального собрания, генеральный директор ГПО по топливу и газификации "Белтопгаз" Алексей Кушнаренко. - Это пятый полностью газифицированный район Могилевской области наряду со Славгородским, Бобруйским, Дрибинским и Краснопольским. На сегодня из 203 агрогородков региона природный газ проведен в 146, и работа в этом направлении продолжается. В планах на следующий год - полностью завершить газификацию Белыничского и Горецкого районов, а также приступить к строительству газопровода к агрогородку Тетерино Круглянского района".

Газификация Черноручья стала частью Государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2021-2025 годы". На эти цели из средств республиканского бюджета направлено Br633,6 тыс. "Газификация сельских населенных пунктов на сегодняшний день осуществляется за счет государственных средств, благодаря чему в этом году в республике будет газифицировано 12 сельских населенных пунктов, из которых 3 расположены в Могилевской области, - отметил Алексей Кушнаренко. - Так, в ноябре запустили газ в агрогородках Красная Буда Кричевского района и Черноручье Шкловского, а до конца года голубое топливо проведут в Высокое Климовичского района".

Межпоселковый газопровод высокого давления протяженностью 8,4 км построен от д. Говяды за 3 месяца. Подача природного газа в Черноручье позволит газифицировать весь жилищный фонд агрогородка, а это 93 индивидуальных жилых дома. Перспективными потребителями природного газа также станут местный учебно-педагогический комплекс, амбулатория врача общей практики и двухэтажное здание, в котором находятся магазин, почта и библиотека.

По словам местной жительницы Натальи Гребеньковой, проведение газа фактически означает для агрогородка начало новой жизни, ведь доступность голубого топлива стало для сельчан одним из самых важных жизненных благ. "Наша мечта сбылась: газ пришел и в нашу сельскую местность, - подчеркнула она. - Это радостное событие для всех жителей агрогородка, потому что в первую очередь газ - это комфорт. Приятно жить в теплых домах с горячей водой и не думать о том, как заготовить дрова, где взять топливо, как протопить свое жилье, когда все на работе. Большое спасибо, что государство о нас думает, заботится и делает нашу жизнь лучше и комфортнее".

За 9 месяцев этого года по всей республике построено более 50 км газопроводов, газ пришел в 9 сельских населенных пунктов, в том числе в 4 агрогородка. В настоящее время более 433 тыс. квартир уже подключено к системе центрального газоснабжения и пользуется всеми преимуществами голубого топлива. "Если говорить про республику, то мы превысили отметку в 3,6 млн потребителей, однако не останавливаемся на достигнутом. В планах до конца 2021 года газифицировать еще 15 населенных пунктов страны", - заключил Алексей Кушнаренко.-0-

Фото Олега Фойницкого