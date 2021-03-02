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02 марта 2021, 16:40

Пусконаладка аккумуляторного завода под Брестом вышла на завершающую стадию

Фото из архива
Фото из архива

2 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пусконаладочные работы на аккумуляторном заводе в Брестском районе вышли на завершающую стадию, сообщили корреспонденту БЕЛТА в облисполкоме.

По словам председателя Брестского облисполкома Юрия Шулейко, аккумуляторный завод находится "на жесточайшем экологическом контроле". В мониторинговых мероприятиях на всех этапах строительства и ввода предприятия в эксплуатацию задействован ряд служб.

"Комитет на основании строительного проекта, получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы, 14 апреля 2020 года выдал разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Этот документ, в котором установлены нормативы допустимых выбросов для стационарных источников и условия осуществления выбросов, выдан на срок проведения пусконаладочных работ до выхода предприятия на проектную мощность", - пояснил председатель Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Ян Венскович.

Он добавил, что комитет природных ресурсов отслеживает соблюдение установленных в разрешении нормативов допустимых выбросов. Аккредитованные лаборатории ежемесячно проводят инструментальные измерения на источниках загрязняющих веществ. "С прошлого октября по март проведено 146 отборов проб и измерений. Превышений установленных нормативов выбросов ни по свинцу, ни по серной кислоте не выявлено. В большинстве случаев показатели оказались в разы меньше допустимых. К примеру, при разрешенной концентрации свинца в отходящих от источника газах 0,1 мг/м3 измеренная концентрация составила 0,031 мг/м3 (30% от разрешенного выброса), 0,058 мг/м3 (58% от разрешенного). По серной кислоте при разрешенной концентрации в 1,5 мг/м3 измеренная концентрация составляла 0,1 мг/м3 (6% от разрешенного)", - отметили в облисполкоме.

Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации Минприроды 17 февраля выдал заключение о соответствии законченного строительством объекта требованиям экологической безопасности, охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. При этом лаборатория областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья продолжает отбор проб и исследования содержания загрязняющих веществ - свинца, диоксида азота, диоксида серы, твердых частиц, формальдегида, оксида углерода в атмосферном воздухе и химических веществ в почве.

"Специалисты областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья со второго полугодия 2018 года проводят лабораторный контроль за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) аккумуляторного завода в СЭЗ "Брест" и на территории близлежащих населенных пунктов Хабы, Щебрин, Тельмы-2, Бульково, район Стимово, территории КФХ "Берестейское". За это время было отобрано 7539 проб атмосферного воздуха, превышений гигиенических нормативов не установлено", - сказала главный государственный санитарный врач Брестской области Елена Ильяшева.

По поручению Александра Лукашенко за счет областного бюджета для оперативного слежения за содержанием загрязняющих веществ, в том числе свинца, приобретен газоанализатор ГАНК-4. Прибор в течение 10 минут выдает результат по концентрации вредных веществ непосредственно на объекте измерения.

По данным облисполкома, в прошлом году в зоне возможного влияния завода было отобрано и исследовано 2540 проб атмосферного воздуха. На границе СЗЗ и в близлежащих населенных пунктах проведены исследования 152 проб почвы и 60 проб воды из источников децентрализованного и централизованного водоснабжения.

"При приемке завода в эксплуатацию в режиме пусконаладочных работ проведены лабораторные испытания физических и химических факторов производственной среды на рабочих местах предприятия, водопроводной воды на соответствие гигиеническим нормативам. По итогам комплексной оценки Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии выдал заключение о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства разрешительной и проектной документации в части требований санитарно-эпидемиологического законодательства", - добавили в Брестском облисполкоме.

За весь период лабораторных исследований содержание свинца в атмосферном воздухе, почве и воде было ниже предела чувствительности газоанализатора. "Проведенные в течение последних двух с половиной лет исследования атмосферного воздуха, почвы, воды, а также исследования в ходе пусконаладочных работ свидетельствуют, что содержание вредных веществ, создающее угрозу здоровью населения, обнаружено не было", - подчеркнули в облисполкоме.-0-

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