Пусковые операции проводят на установках комплекса H-Oil Мозырского НПЗ

30 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Активные пусковые операции проводятся на секции 500 комбинированной установки гидрокрекинга комплекса H-Oil, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Как уточняют в открытом акционерном обществе, большая часть поставленного оборудования для комплекса уникальная и требует соответствующего подхода высококвалифицированных специалистов.

Постепенно за этапом строительно-монтажных работ проводятся пусковые операции. "В частности, провели обкатку с проверкой всех рабочих характеристик уникального технологического оборудования - компрессора свежего водорода К-101С. Его приводом выступает 50-тонный электродвигатель мощностью 8200 кВт. На установке три таких компрессора. Они предназначены для подачи водорода в реакторный блок секции 500 (гидроочистка дизельного топлива), а также непосредственно в реакторные блоки гидрокрекинга", - рассказали на предприятии. Компрессор К-101С ждет последний этап пусконаладочных операций - четырехчасовая обкатка на водороде.

Строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (H-Oil) - самый масштабный проект в инвестиционном и производственном плане за всю историю предприятия. Его оценочная стоимость - более $1,4 млрд. По сути, комплекс является заводом в заводе. Он включает три основные установки: гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, производства водорода и производства серы, а также 21 объект общезаводского хозяйства. Реализация проекта позволит увеличить глубину переработки нефти до 90%.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. Основные виды деятельности: переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов. Товарная продукция Мозырского НПЗ экспортируется в более чем 20 стран.-0-