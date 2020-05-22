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22 мая 2020, 07:39

Пусть поля зеленеют

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
Сильно, стильно, из Березы
Франдеса: Приумножай свой урожай!

Более 50 тыс. гектаров бездоходных болот и непроходимых топей осушено специалистами "Сигневичская ПМК-54" УП "Брестводстрой". Коллектив предприятия справляется с любыми заказами по всей Брестчине и в других областях республики и всегда отвечает за качество выполненных работ.

След на земле

Свою летопись в качестве Сигневичской машинно-мелиоративной станции предприятие ведет с 1950-го. За 62 года существования организация прошла множество объединений и реорганизаций, в 1981-м переименована в ПМК-54.

– Где только не приходилось трудиться мелиораторам передвижной механизированной колонны!

Кроме родной Березовщины, работали на объектах в Дрогичинском, Ивацевичском, Пружанском районах, – рассказывает начальник ПМК-54 Алексей Климович.

– Одним из масштабных проектов стал рыбхоз "Селец", где были выполнены гидротехнические, мелиоративные и культуртехнические работы. Сегодня "Селец" – это не только водохранилище площадью 2070 гектаров, но и полносистемный рыбхоз в 2230 гектаров.

На счету коллектива ПМК-54 не менее важный мелиоративный объект – "Спорово", где осушено порядка 4 тыс. гектаров болот, построены дамба длиной 20,3 километра, 2 шлюза, проложено 65 труб-регуляторов, 34 трубы-переезда и 69 километров дорог, а также создано водохранилище "Береза 1" площадью 1853 гектара. Работали на объектах "Ружаны", "Лесковичи", "Новое", в хозяйствах "Белоозерский", "Спорово", "Березовский", "Малеч" и многих других.

Там, где проходили сигневичские мелиораторы, кроме посевных площадей, возводились зерносклады и овощехранилища, мехдворы и котельные, фермы, дома и дороги, детские сады, школы, столовые и автозаправки… Например, в СПК "Агрофирма "Малеч" задействовано около 3 тыс. гектаров мелиоративных земель. Резко вверх устремились показатели: на 20% увеличилась рентабельность производства, а прибыль – на 64%. Значимых результатов хозяйство добилось и по урожайности зерновых, которая выросла в 1,5 раза. И вклад мелиораторов в этот каравай – весомый.

Успеть везде

Со временем объемы мелиоративных работ значительно снизились. Чтобы получать новые заказы, пришлось переквалифицироваться с мелиоративных на общестроительные работы, приобрести новую технику и обучить специалистов. И с этим слаженный коллектив ПМК-54 справился. Сегодня в числе заказчиков – предприятия не только Брестской, но и Могилевской, Гродненской, Минской областей.

– 2019 год для нас был успешным. Портфель заказов сформирован на 100%. Работали и продолжаем трудиться на самых разных объектах, – отмечает Алексей Иванович. – В Мядельском районе на территории детского реабилитационного центра провели благоустройство: укладку плитки, установили ограждения, обустроили спортивную площадку, капитально отремонтировали пляжную зону. Сегодня бригады ПМК работают вахтовым методом в Фаниполе на прокладке магистральных инженерных сетей к многоквартирным жилым домам. Реконструируем старые и строим новые фермы. При этом продолжаем работы по мелиорации, вводу в сельхозоборот новых земель.

Один из крупных объектов – мелиоративная система "Черничное", примерно в 30 километрах от Березы. Здесь необходимо реконструировать 380 гектаров земель, расчистив будущие поля от зарослей кустарника, восстановить водоприемник. По плану – сдача объекта уже в мае. Сельхозпредприятие, на балансе которого находятся земли, еще успеет их использовать в этом сезоне.

На помощь в таком нелегком, но благодарном труде приходит техника. В парке предприятия – свыше 50 единиц. Не так давно его пополнили энергонасыщенные производительные агрегаты: экскаватор, бульдозер, тракторы различных модификаций, тягачи и самосвалы, легковые автомобили и автобусы. Мощным подспорьем служит автокран КТА-18, КС-55727 и КС‑3579 "Машека" разной грузоподъемности. В наличии бензовозы, бортовые авто, грузотакси и прицепы.

Я – мелиоратор!

В деятельности ПМК-54 мелиорация занимает сегодня 5,5%. За пределами области в 2019 году предприятие выполнило 79% от общего количества работ, за границей Березовского района – 97%.

Главным в успешной работе предприятия здесь во все времена был коллектив. Сегодня под руководством грамотного и ответственного специалиста Алексея Климовича трудится 77 человек. Когда-то он пришел в ПМК-54 на должность мастера, затем работал прорабом, главным инженером, а с 2017 года – руководитель предприятия.

– Забота о тружениках, пожалуй, основная задача. Поэтому важно, чтобы производственные мощности всегда были загружены, отсюда будет и достойная заработная плата, – считает начальник ПМК-54. – Атмосфера у нас сложилась теплая, дружеская, ведь в основном люди работают по 15–20 лет. Стараемся все трудности преодолевать вместе.

Гордятся здесь передовиками: главным инженером Андреем Рыбаком, прорабом Евгением Казаком, мастером Александром Ивановым, электрогазосварщиком Виктором Василевским, водителем Олегом Галуско, слесарем Михаилом Романовым, трактористом Михаилом Рудневым, машинистом Анатолием Михневичем и многими другими. Заместитель начальника передвижной механизированной колонны Василий Романюк в ПМК с 1981 года:

– Пришел мастером. Мне, как молодому специалисту, сразу дали однокомнатную квартиру. Так что за вещами в родную деревню Стрии Кобринского района я вернулся с ключами от собственной жилплощади. С тех пор и живу в Маревиле. Был начальником ПТО, главным инженером, пять лет – начальником ПМК-54, сейчас тружусь замом. Сегодня, как и почти 40 лет назад, горжусь тем, что я мелиоратор! С удовольствием передаем все свои знания молодому поколению.

Марина МАНУЙЛИК.

Фото Сергея ШЕЛЕГА

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