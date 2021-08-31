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31 августа 2021, 12:20

"Пусть школа подарит знания и верных друзей" - Рогащук поздравил ребят из многодетной семьи в Гомеле

Фото из архива
Фото из архива

31 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Помощник Президента - инспектор по Гомельской области Николай Рогащук поздравил с наступающим Днем знаний многодетную семью и вручил школьникам рюкзаки с полным набором канцелярии, передает корреспондент БЕЛТА.

Семья Минчик живет в новой трешке в микрорайоне-новострое на улице с живописным названием Оранжерейная. В любви и заботе мама воспитывает троих детей. Ярославу в январе исполнилось 6 лет. Завтра для него знаменательный день - он станет первоклассником средней школы №12. Его старший брат Никита пойдет уже в восьмой класс.

Мама Юлия Васильевна сейчас в декретном отпуске с малышкой Ксюшей. У девочки инвалидность. Но есть надежда на выздоровление. По крайней мере, мама и врачи делают для этого все возможное. После очередной операции на суставах ей предстоит восстановительный период.

Николай Рогащук подарил маленькой принцессе детский планшет для рисования. Мальчишкам - полезный спортивный инвентарь. Плюс полный набор необходимых для первоклассника вещей и сладости.

Подарки и внимание достались и племяннику Юлии - второкласснику Даниилу. Его мама в роддоме, вскоре у него появится братик или сестричка. Парнишка признается, что очень ждет сестричку.

Мальчишки устремились разбирать подарки. Особо по нраву пришелся футбольный мяч и дартс. Главным тренером домашней команды назначен Никита. Вслед за ним братья мечтают стать футболистами. Он-то учится в спортивном классе, занимается футболом с начальной школы. Впрочем, и помощь по дому также на нем. "Говорят, что нескромно хвалить своих детей, но я скажу. Каждой бы маме по такому сыну", - не скрывая гордости рассказала Юлия.

Хозяйка провела для почетного гостя небольшую экскурсию по своей новой квартире - светлые просторные комнаты, целая оранжерея цветов. Женщина очень благодарна государству за поддержку. Как многодетная семья получила льготный кредит, воспользовалась материнским капиталом. Теперь у двух сыночков и лапочки-дочки есть своя территория. "А раньше у нас была маленькая комнатка. 16 квадратов на всех. Не устаю благодарить нашего Президента за такую поддержку. И, конечно, не могли бы ею воспользоваться, если бы не третий ребенок - наша Ксюша", - улыбнулась она.

Также многодетная мама озвучила просьбу всех родителей нового жилого квартала. "Помочь решить вопрос с транспортным сообщением в любом варианте. Хочется быть спокойной за детей, что они хорошо доберутся до школы и вернутся домой", - подчеркнула она.

Семья поблагодарила гостей за подарки и внимание. Николай Рогащук взял с ребят обещание хорошо учиться, закрепленное мужским рукопожатием, и помогать маме. "Мама - это человек, который любит вас безусловно. Поэтому берегите ее, прислушивайтесь к ней, учитесь, чтобы стать ей опорой", - напутствовал он.

В беседе с журналистами помощник Президента - инспектор по Гомельской области отметил, что акция "Соберем портфель первокласснику" - благое дело, к которому подключаются по всей стране. "Все понимают, как непросто воспитать и поставить на ноги детей, поэтому и предприятия, и госорганы приходят в такие семьи и дарят первоклассникам полный набор всего, что необходимо для учебы в первом классе. Помощь и поддержка - одни из главных функций и ролей нашего социального государства. А эти первоклашки - наше будущее. Школа всегда дарит новых друзей, новое общение, расширяет мировоззрение, дает базу знаний для дальнейшего развития и становления в профессии. Ведь из таких ребят вырастают те, кто работает на производстве, в здравоохранении и других сферах", - резюмировал он. В семье Николая Рогащука также актуален праздник 1 сентября. Сын поступил в университет, зачислен на первый курс, дочка пойдет уже в 7-й класс.-0-

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