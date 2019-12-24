Пусть все получится - Петришенко поздравил воспитанников Борисовского дома ребенка

24 сентября, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко принял участие в республиканской благотворительной акции "Наши дети" и поздравил воспитанников Борисовского специализированного дома ребенка с наступающими праздниками, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пусть снега нет, но у всех нас праздник на душе. Скоро Новый год, каждый из вас загадает желание, и пусть все сбудется, - сказал Игорь Петришенко, обращаясь к детям. - Вы такие нарядные, красивые, талантливые. Пусть все получится!"

Поздравил вице-премьер и сотрудников дома ребенка. По его мнению, в учреждении работают по велению сердца, и только те, кто способен делиться добротой. "Дети замечательные, а с ними работают хорошие врачи, педагоги, нянечки и другие специалисты. Здесь созданы все условия, имеется качественная материально-техническая база. Но главное - это доброта и искренность людей. Они обеспечивают комфорт и уют всем тем, кто временно оказался в сложной жизненной ситуации", - отметил Игорь Петришенко.

Но несмотря на любой комфорт, детям все равно лучше дома. "Есть еще шанс у родителей, которые совершили ошибку, все исправить. Призываю их, чтобы они вернулись за своими детьми, которые сейчас живут в наших детских домах. Поверьте, ваши малыши самые красивые, самые искренние и самые достойные. Нет ничего теплее материнской и отцовской любви", - подчеркнул вице-премьер.

Всем детям были вручены подарки. В ответ мальчики и девочки приготовили сувениры - своим руками смастерили маленьких снеговиков. А еще пели новогодние песни, рассказывали стихи, танцевали у елки.

Борисовский специализированный дом ребенка - государственное лечебно-профилактическое, реабилитационно-воспитательное учреждение для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Здесь воспитываются дети от рождения до трех лет. За этот год через дом ребенка прошли 104 малыша. Около 40 детей вернулись в родные семьи, были усыновлены или попали в приемную семью.

Новогодняя акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 9 декабря и продлится по 10 января. Благотворительный марафон проходит по инициативе Александра Лукашенко. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют ребят с Новым годом и Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем. К благотворительной акции присоединились общественные объединения.-0-