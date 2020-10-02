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02 октября 2020, 17:37

Путь зерна

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
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Полесские покорители высот

Белорусские аграрии заканчивают уборку зерновых. Работа кипит не только в поле, но и на комбинатах хлебопродуктов. Корреспондент "7 дней" отправилась на Пинский КХП – одно из крупнейших предприятий Брестской области по производству муки, крупы и комбикормов, – чтобы узнать, сколько зерна нового урожая заготовлено и какой путь проходит колос, прежде чем на нашем столе появится ароматная булка хлеба.

Пинский комбинат хлебопродуктов не зря считается одним из крупнейших в регионе. В его состав входят три производственных участка, свинокомплекс, две мельницы, комбикормовый цех и элеватор, в котором одновременно может храниться до 64 тыс. тонн зерна. Одно из ключевых направлений работы – заготовка продовольственного и фуражного зерна, маслосемян рапса. И если за прошлый год на КХП поступило более 60,5 тыс. тонн зерна, с начала нынешнего – уже более 61 тыс. тонн, причем почти половина по госзаказу.

Результаты работы предприятия за первое полугодие тоже впечатляют. Объем производства комбикормов составил 34,1 тыс. тонн (за весь 2019-й – 71,2 тыс. тонн), муки – порядка 10 тыс. тонн (за 2019-й – более 20 тысяч тонн). Темп роста объемов производства промышленной продукции в действующих ценах составил 112,2%, а размер полученной выручки от реализации продукции – более 30 млн рублей.

Самая горячая пора для сотрудников комбината начинается в июле, когда в разгаре прием зерна нового урожая. Поток грузовиков в это время года не прекращается ни на минуту. За организацию бесперебойного обслуживания техники отвечает соответствующий отдел. В автопарке комбината 43 единицы транспортных средств. Также предприятие обслуживает железнодорожную ветку протяженностью 4,3 километра. Качество и безопасность сырья и производимой продукции контролируется производственно-технологической лабораторией, в состав которой входят еще шесть и пост радиологического контроля.

Как и на любом успешном предприятии, особое значение здесь придается техническому переоснащению и модернизации производственного оборудования. Только в прошлом году завершили один из этапов модернизации линии по распределению зернового и белкового сырья по силосам комбикормового цеха. Благодаря этому удалось снизить потребление электроэнергии, улучшить условия труда персонала и произвести замену физически изношенного оборудования. Важным шагом для предприятия стала установка линии по переработке масличных культур. Благодаря современному оборудованию удалось не только создать новое рабочее место, но и расширить ассортимент и объем продукции. Результаты есть: по итогам прошлого года на этой линии переработали 650 тонн рапса, получив 218 тонн масла и 422 тонн жмыха.

Еще одно перспективное направление, которое активно развивает руководство КХП, – производство и продажа продукции свиноводства. В 2015 году при господдержке введен в эксплуатацию комплекс производственной мощностью 24 тысячи голов откорма молодняка в год. Ставку сделали на датские породы "йоркшир-ландрас", "йоркшир" и "дюрок" – и не прогадали. Поголовье почти приблизилось к 17 тысячам (в том числе 8491 голова на откорме). С начала 2020 года здесь появилось 17690 поросят, среднесуточный привес по комплексу составил 921 грамм, в том числе на откорме – 1153 грамма. Такие показатели – одни из самых высоких в республике.

В наградном листе предприятия многочисленные дипломы за активное участие, широкий ассортимент и профессиональное продвижение продукции на региональный рынок. Пинский комбинат хлебопродуктов – постоянный участник выставки-ярмарки "Продэкспо", Международной выставки-ярмарки "Брест. Содружество", Международной Полесской выставки-ярмарки "Пинские торги" и других. Предприятие неоднократно принимало участие и побеждало в конкурсе "Лучшие товары Республики Беларусь". Так, в 2011-м и 2018 годах было отмечено качество муки пшеничной высшего сорта М54-28, в 2012 году – крупы манной марки М, в 2019-м – муки пшеничной первого сорта М36-27. По итогам работы в 2012, 2013 и 2019-м годах среди промышленных предприятий комбинат занесен на городскую Доску почета.

Опыт, качество, ответственность

Именно из этих составляющих складывается успех ОАО "Пинский комбинат хлебопродуктов". Главную роль здесь играет коллектив.

Руководство КХП делает ставку не только на развитие предприятия, но и на совершенствование социальной сферы. Для сотрудников комбината – а это без малого 500 человек – построено комфортабельное общежитие, в административном здании находится столовая на 50 мест.

За последнее десятилетие новый вид приобрели все объекты соцсферы. Работники обеспечены бытовыми помещениями, оснащенными душевыми и санузлами. Проведены ремонты центрального бытового корпуса, бытового корпуса комбикормового цеха, бытовых помещений сортовой мельницы с разделением на чистые и грязные зоны. На территории находится большой актовый зал, современный спортзал с необходимым оборудованием и инвентарем.

Есть на территории КХП и собственный медицинский пункт. А с начала года предприятие увеличило социальный пакет и заключило со страховыми компаниями договор добровольного страхования медицинских услуг. Теперь сотрудники могут записаться к профильным специалистам без долгих очередей и в любой момент получить необходимую медицинскую помощь.

Администрацией предприятия совместно с профкомом выделяются средства на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий. Сотрудники ежегодно ездят на экскурсии по памятным, историческим местам Беларуси и других стран. В течение года проходят разные концерты.

Колдоговором для работников предусмотрен ряд льгот и гарантий. В зоне особого внимания находятся ветераны войны и производства, пенсионеры. Ежегодно ко Дню пожилых людей и другим памятным датам им оказывается материальная помощь.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Юлия ГАВРИЛЕНКО, газета 7 Дней,

Фото предоставлены Пинским КХП

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