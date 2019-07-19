Путепровод на улице Железнодорожной в Минске закроют на ремонт до мая 2020 года

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Путепровод на ул. Железнодорожной через железную дорогу Минск - Брест сегодня в полночь закроют на капитальный ремонт, который продлится до мая 2020 года. В связи с этим корректируются маршруты движения общественного транспорта, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

Так, автобусы №6 от ул. Минина до ДС Дружная поедут по ул. Железнодорожной, Щорса, просп. Дзержинского, ул. К.Цеткин, Толстого в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке кроме "Мясникова", "Толстого", "Разинская" в направлении Брилевичей.

Движение автобусов маршрута №32С от ул. Семашко до ул. Московской будет организовано по ул. Железнодорожной, Уманской, просп. Дзержинского, просп. Жукова, ул. Аэродромной, Чкалова в прямом направлении, по ул. Чкалова, Брилевской, просп. Жукова, просп. Дзержинского, ул. Уманской, Железнодорожной - в обратном. На изменяемом участке будут действовать остановки "ст. метро Михалово", "Невский пер.", "Гостиница Спутник", "Академия управления".

Маршрут автобусов №101 от просп. Пушкина до ДС Дружная проляжет по просп. Жукова, ул. Аэродромной, Чкалова, Московской, Толстого в прямом направлении, по ул. Толстого, Московской, Чкалова, Брилевской, просп. Жукова - в обратном с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов "Невский пер.", "Брилевская", "Гостиница Спутник", "Академия управления".

Автобусный маршрут №52 со стороны ул. Маяковского сокращается до ул. Суражская с присвоением ему наименования №52 "Червенский рынок - Товарная". А со стороны ул. Лермонтова действие маршрута отменяется.

Маршруту троллейбусов №64 присвоят в дополнение к номеру название "ДС Малиновка-4 - ДС Лермонтова": со стороны Малиновки после просп. Дзержинского они проследуют по ул. Железнодорожной, Щорса, Р.Люксембург, Лермонтова в прямом направлении, в обратном - по ул. К.Либкнехта, Хмелевского, Р.Люксембург, Щорса, Железнодорожной и далее по маршруту.

Движение троллейбусов №63 (с обслуживанием электробусами) организуется от ул. Гурского до ДС Дружная по просп. Дзержинского, просп. Жукова, ул. Аэродромной, Чкалова, Московской, Толстого в прямом направлении, по ул. Толстого, Московской, Чкалова, Брилевской, просп. Жукова, просп. Дзержинского - обратном. На измененном участке выполняются остановки: "Грушевская", "Невский пер.", "Брилевская", "Гостиница Спутник", "Академия управления" в обоих направлениях.

Троллейбусы №66 со стороны ДС Сухарево-5 поедут от ул. Гурского по просп. Дзержинского, ул. Щорса в прямом направлении, по ул. Железнодорожной, Уманской, Гурского и далее по маршруту - в обратном направлении. Называться маршрут будет №66 "ДС Сухарево-5 - Щорса".

Работа троллейбусного маршрута №8 отменяется. Для его компенсации по всем дням недели организуется работа временного автобусного маршрута №908 "ДС Сухарево-5 - ДС Дружная" - по действующей трассе троллейбусов №8 от ДС Сухарево-5 до ст. метро "Михалово" и далее по просп. Дзержинского, просп. Жукова, ул. Аэродромной, Чкалова, Московской, Толстого в прямом направлении, ул. Толстого, Московской, Чкалова, Брилевской, просп. Жукова, просп. Дзержинского - в обратном. На измененном участке будут остановки: "Грушевская", "Невский пер.", "Брилевская", "Гостиница "Спутник", "Академия управления".

Автобусы временного маршрута №908 позволят сократить трассу автобусного маршрута №50С со стороны ДС Сухарево-5до ж/д вокзала со следованием по ул. Городской Вал, просп. Независимости, ул. Свердлова, Кирова в прямом направлении, ул. Кирова, Бобруйской, просп. Независимости, ул. Городской Вал и далее по обычной схеме - в обратном. Называться этот маршрут будет №50С "ДС Сухарево-5 - Вокзал". Работа маршрута в выходные дни отменяется. Высадка пассажиров в районе железнодорожного вокзала будет на остановочном пункте "Кирова", посадка - на остановочных пунктах "Вокзал" и "Ленинградская".

Владельцы проездных документов, в том числе единого проездного без лимита поездок, в составе которых есть троллейбус, смогут пользоваться ими в автобусах маршрутов №№32С, 908 на дублируемых и изменяемых участках до 1 сентября этого года.

Кроме того, временно исключается из транспортного обслуживания остановочный пункт "Вагоноремонтный завод". Пассажирам рекомендуется воспользоваться автобусами и троллейбусами на остановочном пункте "Щорса" по улице Железнодорожной.-0-