Путепровод в Барановичах реконструируют

1 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах в 2019 году приступят к реконструкции основного путепровода, который связывает центр с восточной частью города, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя горисполкома Дмитрий Тихно.

Разработка проектной документации объекта завершена, она направлена на государственную экспертизу. Финансирование работ будет осуществляться за счет областного бюджета. "Железнодорожные пути пересекают Барановичи в нескольких местах, из одной части города в другую можно попасть только через путепровод на улице Тельмана. Во время реконструкции полностью закрывать его не будем. На одной половине будут вестись работы, на второй продолжится движение транспорта", - отметил Дмитрий Тихно. Он добавил, что в качестве альтернативного пути будет использоваться Восточный проезд, ввод в эксплуатацию которого намечен на середину 2019 года.

Еще одним знаковым проектом является реконструкция парка имени 30-летия ВЛКСМ. Работы по благоустройству проведут в несколько этапов. Первый выполнен в 2018-м, основную часть предстоит выполнить в ближайшие два года. В перспективе парк разделят на четыре зоны. Две из них предусматривается оборудовать для дошкольников и детей до 12 лет, еще одну - для занятий экстремальными видами спорта, четвертая будет предназначена для тихого отдыха.

Также в Барановичах в микрорайоне Боровки ведется строительство детского сада на 240 мест. В 2019 году планируется ввести объект в эксплуатацию. Кроме того, предусматривается проектирование и возведение детского дома семейного типа. Он разместится на улице Свердлова, по соседству с уже действующим. В списке важных строек - реконструкция городского Дома культуры. Вскоре специалисты приступят к проектированию. Реализовать же проект необходимо до 2020 года.-0-