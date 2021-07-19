19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ранее поврежденный путепровод в Печах отремонтирован и открыт для движения. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали на Борисовском городском унитарном предприятии "Жилье".

"Чуть больше месяца назад путепровод был закрыт, потому что на нем поднялась плита примыкания мостового переезда к дороге. Перепад высот вызывал неудобства и опасность для движения транспорта. После обследования решили, что будем заливать монолитную плиту на участке от опоры №1. Бетон застыл, плиты проверили на прочность, территорию после строительных работ привели в порядок, открыли путепровод. C сегодняшнего дня участок можно не объезжать", - рассказали на предприятии.

О проблемах с путепроводом в Печах стало известно вечером 18 июня. Для безопасности граждан он был закрыт. Причиной того, что поднялась плита примыкания, стала аномальная жара.-0-

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