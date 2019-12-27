Путешествие в новогоднюю сказку устроили для детей на губернаторской елке в Могилеве

27 декабря, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Путешествие в новогоднюю сказку, сладкие подарки и хорошее настроение подарили сегодня детям на губернаторской елке во время акции "Наши дети" в Могилеве. Во дворце культуры области собрались дети со всего региона, передает корреспондент БЕЛТА.

В областной центр пригласили отличников учебы, победителей районных и областных олимпиад, конкурсов и соревнований, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лидеров и активистов детских общественных организаций из районов и городов Могилевской области. Поздравить с праздниками ребят пришел председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц.

"В преддверии новогодних праздников в Могилевской области есть добрая традиция - собираться у красивой елки вместе с Дедушкой Морозом и Снегурочкой и поздравлять самых талантливых и активных ребят области, - сказал губернатор. - Сегодня у нас есть уникальная возможность порадоваться и восхититься вашими результатами и победами. Все они - только начало большого и насыщенного жизненного пути. Но уже сейчас вами гордятся не только учителя, родственники и близкие, но и вся Могилевская область. Растите достойными гражданами, впитывайте самое лучшее от старшего поколения, продолжайте побеждать и верьте в дружбу. Пусть все ваши мечты исполнятся в наступающем году. Особую признательность хочется выразить родителям и учителям. На вас возложена ответственная работа. И я благодарю за ваш нелегкий, но такой необходимый для нашего будущего труд".

Одна из участниц благотворительного мероприятия Лиана Борозинец, ученица могилевской средней школы №21, поделилась своим желанием. "Меня пригласили сюда за победы в олимпиадах и хорошую учебу. Красивый зал, большая елка и Дед Мороз со Снегурочкой - все это подарило ощущение сказки. Еще бы снега на улице", - рассказала девочка.

А вот ребята из Мстиславской школы-интерната для детей с тяжелыми нарушениями речи на таком большом празднике впервые. Руслан Кондратьев - ученик школы-интерната, его приемная семья живет в Александрии. Кроме Руслана в детском доме семейного типа у мамы Светланы Мицкевич растут еще четверо приемных детей. Как и всем детям, мальчику в Новый год хочется веселья и много подарков. И его желания сегодня сбылись: каждому ребенку вручили большие сладкие подарки, организовали развлекательную программу у новогодней елки и показали красочное представление "Новогодний переплет".

"Пусть у всех в Новом году все получается! Счастья, радости и хороших оценок! И много-много здоровья", - наперебой поздравляли детей и взрослых ученики Мстиславской школы-интерната Настя Белозерова и Стас Лепеев.-0-