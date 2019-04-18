QR-коды появятся на исторических зданиях Пинска

18 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске к фасадам исторических зданий прикрепят таблички с QR-кодами. Первая из них появится сегодня на музее Белорусского Полесья. Проект приурочен к акции "Пинск - культурная столица Беларуси 2019 года", сообщили БЕЛТА в секторе культуры горисполкома.

С таким предложением выступили горожане. Местные власти инициативу поддержали. "На улицах Пинска много памятников архитектуры с интересной историей, необычными судьбами их владельцев, но что они представляют собой, известно далеко не всем. В этом вопросе пинчанам и гостям города призваны помогать экскурсоводы, мемориальные доски на фасадах, рекламные баннеры, теперь - и QR-коды", - отметили в горисполкоме.

На первом этапе таблички появятся на четырех наиболее знаковых объектах архитектурного наследия Пинска. Речь идет об ансамбле бывшего монастыря францисканцев (кафедральный костел Вознесения Пресвятой Девы Марии), бывшем коллегиуме иезуитов (музей Белорусского Полесья), Дворце Бутримовича (ЗАГС) и здании "Синема-Казино" (Полесский драматический театр). При считывании QR-кода на экране смартфона откроется тематическая страница на сайте Пинского горисполкома, где размещена информация о достопримечательностях города.

В перспективе QR-коды нанесут на фасады зданий костела Карла Баромея (городской концертный зал), ансамбля бывшего монастыря бернардинцев (Варваринская церковь), бывшей пекарни второй половины XIX века, синагоги.

По сохранности древней планировки, наличию памятников архитектуры, градостроительства, истории Пинск считается одним из уникальных городов страны: в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси включено 186 таких объектов. Особую значимость представляет исторический центр города, где 163 объекта образуют уникальный градостроительный памятник республиканского значения.-0-