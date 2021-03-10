Рабочая группа по контролю за ценами на лекарства начала мониторинг в Гродненской области

10 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Областная рабочая группа по контролю за ценами на лекарственные средства проведет мониторинг аптек во всех районах Гродненской области. Информация об этом была озвучена сегодня на первом заседании группы в Комитете государственного контроля Гродненской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Основная задача рабочей группы - всестороннее изучение и упорядочение ситуации с уровнем цен в аптеках, а также выработка предложений по совершенствованию законодательства в этой сфере. Работает группа под руководством председателя КГК области Анатолия Дорожко, в нее помимо специалистов госконтроля включены представители главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома, главного управления МАРТ по области, областного объединения профсоюзов, а также Гродненской РУП "Фармация".

"Уже с февраля 2021 года Комитетом начаты контрольные мероприятия. Есть положительные результаты. Практически во всех аптеках, в которых прошли мониторинги, отмечается снижение уровня цен. Хотя в некоторых случаях снижение по ряду позиций было недостаточным. К примеру, в одной из частных аптек за месяц мониторинга цена на препарат "Ксарелто" снизилась практически на Br30, в другой же цена не изменилась. Таким аптекам будет уделено повышенное внимание", - отметила начальник управления контроля бюджетно-финансовой сферы Комитета государственного контроля Гродненской области Татьяна Слабыш. Она подчеркнула, что контрольными мероприятиями охвачены и государственные, и частные сети аптек.

Мониторинги пройдут во всех районах области. Причем постараются контролеры дойти буквально до каждой аптеки.

Также в центре внимания находятся поручения главы государства по пресечению необоснованного роста цен на социально значимые товары. МАРТ ранее принял несколько нормативных документов, регулирующих цены на товары первой необходимости.

"Но не все субъекты хозяйствования соблюдают установленный порядок. Допускаются многочисленные нарушения, особенно в отношении таких товаров, как детское питание и макароны. Причем порой превышение максимальных уровней торговых надбавок достигало 117 процентных пунктов", - рассказала начальник управления контроля за работой отраслей хозяйства Комитета государственного контроля Гродненской области Наталия Жур.

Всего за 2020 год контролеры выявили нарушения порядка ценообразования в 51 торговом объекте. Это около трети от всех проверенных магазинов. По результатам мониторинга направлены рекомендации для устранения выявленных нарушений, при этом штрафные санкции не применялись.

Нарушения продолжают выявляться и в 2021 году. Факты завышения цен на социально значимые товары установлены в 19 торговых объектах. В отдельных из них нарушения выявлены повторно. Эти магазины будут привлечены к ответственности.-0-