Рабочие места продавцов, поваров, автослесарей предложат на мини-ярмарке вакансий в Гомеле

15 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Общегородская мини-ярмарка вакансий для безработных и не занятых в экономике граждан пройдет сегодня в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома.

Собеседование с соискателями рабочих мест проведут менеджеры кадровых служб ОАО "САЛЕО-Гомель", ОАО "Гомельский жировой комбинат", ООО "Ресттрейд", представляющий сеть магазинов "Дионис", КФХ "Наш питомник", Гомельский филиал РУП почтовой связи "Белпочта".

В основном на мини-ярмарке будут представлены вакансии рабочих профессий: продавец, слесарь по ремонту автомобилей, оператор станков с программным управлением, почтальон, цветовод, токарь, штамповщик, фрезеровщик, маляр, облицовщик-плиточник, уборщик помещений, повар, кондитер, пекарь и др.

Потенциальные сотрудники могут принести на встречу трудовую книжку, дипломы об образовании и сертификаты о пройденных курсах. "Такие мини-ярмарки дают дополнительную возможность гомельчанам напрямую обратиться к представителям предприятий-нанимателей. Сумевших хорошо зарекомендовать себя на предварительном собеседовании могут пригласить в штат", - рассказали в управлении.

С 10.00 до 12.00 по ул. Пролетарской,18 в Гомеле соискатели рабочих мест смогут узнать о наличии вакансий, условиях и оплате труда, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела. Всего в службе занятости областного центра - более 3,7 тыс. вакансий, полный перечень которых находится в открытом доступе на портале государственной службы занятости.-0