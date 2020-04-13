Работа городского транспорта в Минске корректируется из-за ремонта на Игуменском тракте

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На время дорожно-строительных работ на Игуменском тракте в районе пересечения с ул.Шпилевского в работу пассажирского транспорта c 20 по 26 апреля вносятся изменения, сообщили БЕЛТА в ГП "Столичный транспорт и связь".

Так, троллейбусы маршрутов №15, 24 со стороны ДС "Дражня" и ДС "Серебрянка" поедут до разворотного кольца "Червенский рынок".

Работа троллейбусного маршрута №6 на это время отменяется вовсе, а маршрута №5, наоборот, организуется ежедневно в целодневном режиме, интервалы движения будут существенно сокращены.

Также увеличивается количество автобусов на маршрутах №2С "ДС Лошица-2 - ст.м. Тракторный завод", №81Э "ДС Лошица-2 - Вокзал" и №123 "ДС Лошица-2 - пл.Независимости".

Пассажиры, у которых есть проездные документы или единые проездные документы на определенный период времени (без лимита поездок), в составе которых один из видов транспорта троллейбус, могут ездить без дополнительной оплаты в автобусах маршрутов №2С, 65, 81Э, 123, 124, 191 на дублируемых участках.-0-