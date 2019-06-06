Работа линии на "Гомельобоях" приостановлена из-за превышения нормативов по выбросам - Худык

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа модернизированной линии в филиале "Гомельобои" ОАО "ЦБК-Консалт" приостановлена из-за превышения нормативов допустимых выбросов в атмосферный воздух, сообщил сегодня журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык в пресс-центре БЕЛТА.

"Что касается проблемного проекта по модернизации производства по выпуску обоев, то на сегодня работа линии приостановлена. Предприятию рекомендовано доработать технологический процесс и выйти на те параметры, которые будут соответствовать экологическим нормам и требованиям, чтобы не было превышения предельно допустимых концентраций, прежде всего по выбросам. Только после этого государственная экологическая экспертиза рассмотрит документацию и сможет сделать заключение, соответствует она требованиям или нет", - сказал Андрей Худык.

Минприроды периодически по заявке предприятия изучает, как выполнены рекомендации. "Даем им разрешения на выбросы, чтобы они апробировали изменения в технологическом процессе. Но, увы, и на этой неделе было превышение предельных норм, пусть и незначительное, поэтому работа линии снова приостановлена. Мы держим эти вопросы на контроле и не допускаем, чтобы были нарушения природоохранного законодательства", - подчеркнул министр.

Вопросы, касающиеся едкого запаха и громкого гула после установки линии по выпуску виниловых обоев на фабрике "Гомельобои", озвучили жители Гомеля во время акции БЕЛТА "Ваш вопрос Президенту".

Основная цель инвестпроекта по производству виниловых обоев - выпуск на предприятии полного спектра обоев - от бюджетных вариантов до премиум-класса. Предполагалось, что при выходе установленного оборудования на полную мощность рентабельность производства продукции составит около 15-20%.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке