Работа магазинов станет темой горячей линии КГК Витебской области 5 января

3 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области 5 января проведет горячую линию с жителями региона. Сообщить можно о нарушениях правил торговли, продаже продукции с истекшими сроками годности, наличии необоснованно высоких, по мнению заявителей, цен и иных нарушениях в торговых сетях, сообщили БЕЛТА в КГК региона.

Звонить можно с 9.30 до 17.00 (перерыв 13.00-14.00) по телефонам: 8 (0212) 37-54-53 и 8 (0212) 37-61-78.

Ситуация на потребительском рынке в зоне постоянного внимания КГК. "Во взаимодействии с другими контролирующими и надзорными органами в текущем году комплексно изучены вопросы соблюдения законодательства в четырех торговых сетях, на рынках области, в иных организациях торговли. Всего было охвачено более 900 объектов. В целом ситуация контролируемая, законодательство в основном соблюдается. Организациями торговли принимаются своевременные меры для насыщения объектов востребованной продукцией. Вместе с тем различного рода нарушения выявлены практически в каждом втором объекте. Как правило, это нарушения санитарно-гигиенических норм, правил торговли, несоблюдение ассортиментных перечней, факты реализации товаров с истекшими сроками годности. Также в 119 торговых объектах выявлены нарушения законодательства о ценах", - рассказали в областном КГК.

Приняты меры по устранению нарушений и недостатков, виновные привлечены к ответственности. Всего по результатам контроля на потребительском рынке к административной ответственности КГК области привлечены более 100 человек, еще 81 - к дисциплинарной.-0-