Работа по зову сердца - День открытых дверей прошел в Могилевском институте МВД

7 февраля, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Около 700 учеников старших классов стали участниками Дня открытых дверей в Могилевском институте МВД. Для ребят подготовили тематические площадки, выставку спецтехники и оборудования, большую экскурсию и настоящую полосу препятствий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Такие презентации мы проводим уже около трех лет. Стараемся не только рассказать абитуриентам о жизни и распорядке вуза, но и показать его. У подростка должна быть возможность взвесить все "за" и "против", разобраться с тем, сможет ли он учиться в институте МВД. У нас нельзя прогуливать пары, нужно строго соблюдать дисциплину и распорядок дня, а это не каждый сможет", - отметил заместитель начальника по идеологической работе и кадровому составу Могилевского института МВД Дмитрий Понуждаев. - "Кроме этого, у нас есть возможность индивидуальных ознакомительных посещений вуза. Наши абитуриенты - ребята со всей области и других регионов страны. Не у всех есть возможность приехать в определенный день. Здесь мы стараемся подстраиваться. Потому что учеба в институте МВД - это серьезный шаг".

Для будущих курсантов организовали несколько тематических и интерактивных блоков: полоса препятствий с элементами психологического воздействия, тир.

Как отметил преподаватель кафедры прикладной физической и тактико-специальной подготовки Сергей Курашов, девушки не меньше парней хотели поробовать свои силы в тире. "Здесь ребята смогли познакомиться с настоящим оружием. Разумеется, стрелять из такого им никто не разрешил. Для новичков у нас есть электронные пистолеты, которые "стреляют" лазером. Это безопасно, но не менее интересно", - рассказал преподаватель.

Помимо этого, абитуриентов познакомили с жизнью и бытом в курсантском общежитии. Об особенностях распорядка дня в милицейском вузе рассказал курсант 4-го курса Роман Карпеченко.

"Когда поступаешь сюда, нужно четко осознавать, что легко не будет. Все по расписанию: подъем, зарядка, завтрак и учеба. После пар все тоже должно идти по графику. Есть, конечно, свободное время, а за хорошую учебу дают увольнительные. Но этот вуз учит грамотно распределять свое время. В какой-то момент понимаешь, что 15 минут - это очень и очень много", - поделился Роман. - Сегодня мы постарались быть максимально честными со школьниками. Чтобы в будущем не было ситуаций, что человек к нам поступил, а через неделю учебы забрал документы".

Экскурсия по музею института МВД, показательные выступления кинологов с собаками Могилевского областного управления департамента охраны, демонстрация спецтехники ГАИ и ОМОН - программа Дня открытых дверей получилась насыщенной.

"Мы постарались полно и доступно рассказать школьникам о буднях милицейского вуза. Впереди - вступительная кампания. И, судя по реакции ребят, по их вопросам, можно говорить о том, что мы нашли своих будущих курсантов. И даже среди девочек. Их больше всего волновало, каким же будет набор для них в этом году".

Закончился День открытых дверей творческим концертом, где главными артистами были будущие милиционеры.-0-

Фото Могилевского института МВД