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19 октября 2020, 15:46

Работа производства на Светлогорском ЦКК не остановлена - "Беллесбумпром"

Фото из архива
Фото из архива

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Светлогорский ЦКК работает в полноценном режиме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".

"Возникший на Светлогорском ЦКК пожар был оперативно локализован силами подразделений МЧС. Работа производства не остановлена. Случившаяся локальная чрезвычайная ситуация не повлияла на ритм работы как завода сульфатной беленой целлюлозы, так и картонно-бумажного производства. У комбината имеются резервные емкости для хранения таллового масла, которое образуется после производства целлюлозы. Предприятие работает в полноценном режиме", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, сегодня на комбинате загорелся резервуар с талловым маслом. Работник подрядной организации, выполнявший огневые работы, упал с высоты от взрывной волны и погиб.

По данным МЧС, к сотрудникам скорой медицинской помощи обратился также мужчина 1979 года рождения. После осмотра его госпитализировали с диагнозом "тупая травма". Пожар спасатели ликвидировали в 12.32.-0-

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