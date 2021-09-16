Работа расчетно-кассового центра в Молодечно продлена после вмешательства КГК

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим работы расчетно-кассового центра в Молодечно продлен после вмешательства сотрудников Комитета госконтроля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал КГК.

Во время мониторинга в Молодечненском районе сотрудниками КГК были выявлены нарушения требований Директивы №2 "О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения". Выяснилось, что в расчетно-кассовом центре местного предприятия ЖКХ не был обеспечен должный режим работы. После вмешательства госконтролеров график изменен: теперь расчетно-кассовый центр по средам работает до 20.00, а не до 18.00, как было раньше.

Анализ соблюдения законодательства при осуществлении административных процедур Комитет госконтроля Минской области проводит ежемесячно, в том числе в составе межведомственной рабочей группы по изучению состояния работы государственных органов и организаций с населением. Чаще всего выявляются нарушения сроков принятия административных решений. Так, некоторые предприятия жилищно-коммунального хозяйства Минской области осуществляли административную процедуру по заявлениям граждан о списании пени за просроченную задолженность по оплате ЖКУ с превышением установленного срока на 70-80 дней (на эту процедуру законодательно отведено максимум 45 дней).

Областной комитет госконтроля направил в райисполкомы и на предприятия ЖКХ рекомендации об устранении выявленных нарушений.-0-