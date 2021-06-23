Работа с государственным имуществом требует четких действий в рамках закона - Сацута

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 23 июня 2021
Минск Переменная облачность +26°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:15 БГПУ удостоен премии EEUA-2021 Ассоциации восточно-европейских университетов Общество
21:00 Алейник: санкционное противостояние ведет к созданию новых разделительных линий в Европе Политика
20:54 Глава КГК посетил "Бархим" и "Атлант" Барановичского станкостроительного завода Регионы
20:52 Белорусские баскетболистки вышли в полуфинал чемпионата Европы Спорт
20:49 В Беларуси впервые закуплены доплеровские лидары для дистанционного измерения параметров ветра Экономика
20:46 Работа с государственным имуществом требует четких действий в рамках закона - Сацута Регионы
20:43 Плановое командно-штабное учение с силами территориальной обороны Брестской области прошло в Пинске Общество
20:41 Выставка ART EXPO стран СНГ пройдет 25-27 июня в Борисове Общество
20:35 Фотовыставка "Столетие Коммунистической партии Китая" знакомит с этапами развития КНР Общество
20:28 В Орше 26 июня пройдут экстремальные забеги Регионы
20:26 Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Истборне Спорт
20:24 Китай продолжит реализацию крупномасштабной внешней открытости - Се Сяоюн Общество
20:05 Сборная Беларуси по пляжному футболу выиграла у испанцев в квалификации ЧМ Спорт
19:57 ФОТОФАКТ: Четвертьфинал ЧЕ по баскетболу. Беларусь-Швеция Спорт
19:45 В Минске парень на моноколесе попал под машину Происшествия
19:42 В Беларуси за июнь при падении из окон травмированы шесть детей, один ребенок погиб - СК Общество
19:31 Гомельский БЧ выиграл бронзу чемпионата Беларуси по мини-футболу Спорт
19:26 Снопков: мы благодарны Китаю за решительную позицию против односторонних санкций ЕС в отношении Беларуси Общество
19:01 Виктория Азаренко пробилась в 1/4 финала турнира в Германии Спорт
18:57 Гайдукевич: выступление Президента в Бресте - это честный ответ народа тем, кто принимает санкции Общество
18:38 СК Беларуси и Генпрокуратура Таджикистана обсудили взаимодействие в уголовно-правовой сфере Общество
18:35 В Беларуси с 24 июня повышаются цены на автомобильное топливо Экономика
18:24 Компартия Беларуси призвала все прогрессивные силы поддержать страну в борьбе с санкционным давлением Политика
18:12 Главный тренер сборной Беларуси по гребле: у нас одна задача на Олимпиаде - выступить достойно Спорт
18:08 Ольга Говорцова прошла во 2-й круг квалификации Уимблдона Спорт
18:06 Илья Ивашко вышел в 1/4 финала турнира в Истборне Спорт
17:50 Фотовыставка "НОК Беларуси - 30 лет. Истории наших побед" открылась в Минске Культура
17:48 Исаченко посетил ОАО "Купалинка" Общество
17:42 Республиканский студсовет призвал европейское сообщество не политизировать студдвижение в Беларуси Общество
17:34 В Могилеве усилили контроль в местах отдыха граждан у воды Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
23 июня 2021, 20:46

Работа с государственным имуществом требует четких действий в рамках закона - Сацута

Фото из архива
Фото из архива

23 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Работа с государственным имуществом требует четких действий в рамках законодательства. На этом акцентировала внимание председатель комитета "Гомельоблимущество" Наталья Сацута на областном семинаре, сообщает БЕЛТА.

Основные коррупционные риски при распоряжении государственным имуществом обсудили сегодня на областном семинаре по предупреждению антизаконных составляющих.

Наталья Сацута подчеркнула, что в Гомельской области при распоряжении и в работе с государственным имуществом коррупционных составляющих не выявлено. "При распоряжении госимуществом необходимо действовать четко в рамках законодательства, не допуская фактов неправомерного предпочтения интересам физических или юридических лиц либо предоставления им необоснованных льгот и привилегий. Также недопустимы действия или бездействия государственного должностного лица при исполнении служебных обязанностей в целях незаконного извлечения выгоды", - отметила она.

По мнению председателя комитета, одной из мер, направленных на борьбу с коррупцией, является обучение работников. Наиболее подвержены коррупционным рискам при операциях с имуществом сферы продажи, передачи, аренды и оценки государственных объектов. В регионе постоянно проводятся семинары, курсы повышения квалификации и др.

В работе семинара участвовали более 150 человек. Профилактическая работа на местах продолжится.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гомель госимущество законодательство коррупция проверки
Новости рубрики Регионы
Василий Герасимов. Фото из архива Глава КГК посетил "Бархим" и "Атлант" Барановичского станкостроительного завода
Фото из архива В Орше 26 июня пройдут экстремальные забеги
В Могилеве усилили контроль в местах отдыха граждан у воды
Здание Гродненского государственного медицинского университета. Фото из архива Гродненский медуниверситет получил положительную оценку внешнеэкспертной международной комиссии
Фото из архива Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 79 районах Беларуси
Фото из архива Запрет на посещение лесопарковых зон введен в Могилеве
Главное
Лукашенко в Брестской крепости: мы родную землю и суверенитет никому не отдадим
Головченко: MILEX - хорошо узнаваемый бренд
Главный удар ведущейся против Беларуси гибридной войны приходится по экономике - Хренин
Кочанова: среди рационализаторов на производстве есть будущие ученые и преподаватели вузов
Топ-новости
Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2021 открылась в Минске
Хренин: пандемия работает на создание в мире системы управляемого хаоса
Температура воздуха в Беларуси 22 июня поднималась почти до 36 градусов жары
Гайдукевич: выступление Президента в Бресте - это честный ответ народа тем, кто принимает санкции
За сутки в Беларуси зарегистрированы 802 пациента с COVID-19, выписаны 805
Белорусские баскетболистки вышли в полуфинал чемпионата Европы
Снопков: мы благодарны Китаю за решительную позицию против односторонних санкций ЕС в отношении Беларуси
Виктория Азаренко пробилась в 1/4 финала турнира в Германии
Первый день сдачи ЦТ по математике прошел без нарушений
Сборная Беларуси по пляжному футболу выиграла у испанцев в квалификации ЧМ
Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 79 районах Беларуси
В Беларуси с 24 июня повышаются цены на автомобильное топливо
Ольга Говорцова прошла во 2-й круг квалификации Уимблдона
Индийский штамм коронавируса может появиться и в регионах, противостоять помогут маски - эксперт
Фотовыставка "НОК Беларуси - 30 лет. Истории наших побед" открылась в Минске
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.