Работа с обращениями граждан по проблемам ЖКХ должна строиться на системной основе - Шерстнев

22 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Работа с обращениями граждан по проблемам жилищно-коммунального хозяйства должна строиться на системной основе. Об этом заявил сегодня председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев в ходе прямой телефонной линии с жителями области, передает корреспондент БЕЛТА.

Половина поступивших звонков касались проведения капитальных ремонтов жилья и устранения коммунальных проблем граждан, поднимались вопросы уборки мест общего пользования в многоквартирных домах. Жители Витебска и Орши пожаловались на то, что в гололед не посыпаются песком пешеходные дорожки, из-за чего люди травмируются. "Зачастую жители требуют соблюдения элементарного порядка, отсутствие которого приводит к таким печальным последствиям. По всем обращениям жилищно-коммунальной тематики надо наладить системную работу: после поступления звонка помимо устранения проблемы необходимо проконтролировать результаты, а если подтверждаются факты неадекватного реагирования со стороны специалистов на обращения людей, то виновных привлекать к ответственности", - потребовал Николай Шерстнев.

Кроме того, необходимо улучшить работу организаций ЖКХ по информированию населения, что может снять часть звонков на прямые линии. Например, за помощью в решении проблемы обеспечения водой обратилась к главе области пожилая жительница деревни Коптевичи Чашникского района. В населенном пункте на 50 дворов, расположенном в 3 км от райцентра, всего две колонки, фактически половина жителей так или иначе сталкивается с проблемой отсутствия воды. Первый заместитель председателя Чашникского райисполкома пояснил, что проект по организации водоснабжения деревни будет реализован в первом квартале 2019 года, уже проложена водопроводная сеть, есть новая скважина и появится станция обезжелезивания.

Несколько обращений по жилищным вопросам потребуют дополнительного изучения. Так, ветеринарный врач из ОАО "Полоцкий райагросервис" просила содействия в урегулировании вопроса приватизации служебного жилья, предоставленного ей при приеме на работу в 2012 году. Женщина вложила средства в ремонт и приведение в порядок дома, готова сделать всю необходимую документацию на жилое строение. Однако после смены руководства ОАО отказывает в приватизации жилья. "Нередко руководители отказывают в таких ситуациях людям безосновательно, памятуя о том, что человек, получив жилье, может уволиться", - отметил Николай Шерстнев и поручил главе Полоцкого райисполкома еще раз вникнуть в ситуацию и помочь обратившемуся специалисту.

Всего на прямую линию поступило 20 звонков граждан, в основном из областного центра, а также из Витебского, Оршанского, Чашникского, Сенненского и Шумилинского районов.

Как сообщила начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Витебского облисполкома Илона Шульга, по итогам предыдущей прямой линии председателя облисполкома из 24 поручений выполнены 20, оставшиеся касаются вопросов капитального характера и находятся на контроле. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, благодарственные письма за помощь в решении проблем граждан направлены 4 руководителям предприятий и организаций региона.-0-