Работа систем отопления в Минске взята на особый контроль

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теме наведения порядка в столице и благоустройства городских территорий было посвящено очередное оперативное совещание в Мингорисполкоме. Его председатель Владимир Кухарев просил на особом контроле держать работу систем отопления, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Поставлена задача уделить больше внимания направлениям работы коммунальных служб, на которые у горожан часто возникают обоснованные нарекания. Так, существенно выросло число заявок в контакт-центр ЖКХ на короткий номер 115 по вопросам отопления в жилфонде, санитарного состояния и благоустройства территорий, общестроительных работ.

"За летний период необходимо заменить все теплообменники в домах, где это требуется. Также нужно пересмотреть договоры с поставщиками услуг по обслуживанию систем автоматического регулирования подачи тепла в части ужесточения ответственности за сбои в работе этих устройств, из-за которых у жителей возникали проблемы с отоплением", - сказа глава Минска.-0-

Кухарев поручил навести порядок в отдаленных районах Минска