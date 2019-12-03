Работа строителя всегда на виду

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 3 декабря 2019
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Новости
15:54 Белорусские футболисты узнали соперников в квалификации юношеских ЧЕ Спорт
15:49 Потенциал районного масштаба Регионы
15:42 Тайфун "Тисой" на Филиппинах унес жизни трех человек В мире
15:35 В Витебской области запрещен выход на лед Регионы
15:33 Судэксперты представили на выставке в Минске новые возможности по исследованию улик Общество
15:33 Пора#БОРЖОМИть — вас приглашают на музыкальный маскарад Общество
15:30 Белорусские и американские военные обсудили состояние и перспективы взаимодействия Общество
15:25 Информационная кампания по снижению стигмы детей с инвалидностью стартовала в Беларуси Общество
15:21 Ключи от новых квартир в Ветковском районе вручили работникам агрофилиала "Гомельэнерго" Регионы
15:21 Пьяный хулиган в Бресте повредил три автомобиля Происшествия
15:14 В Хартуме произошел взрыв и пожар на фабрике керамики, есть погибшие В мире
15:10 Прокуратура Витебской области проведет для студентов ликбез по борьбе с наркотиками Регионы
15:07 Совет Республики одобрил проект республиканского бюджета на 2020 год Экономика
15:01 Многопрофильный комплекс по переработке отходов возведут в пригороде Гомеля Регионы
14:54 БГУ и Фошаньский университет Китая откроют совместную аспирантуру Общество
14:46 Молодежный театр приглашает на современную интерпретацию спектакля "Золушка" Афиша
14:44 Гродненская область в январе-сентябре увеличила экспорт в Украину на 20% Регионы
14:43 Беларусь не меняет свою позицию по вопросам территориальной целостности Сербии - Лукашенко Президент
14:40 В Налоговом кодексе - 2020 будут только точечные изменения - Ермолович Экономика
14:37 Беларусь поможет Сербии реформировать армию Политика
14:32 Лукашенко назвал себя ярым сторонником сохранения Евросоюза Президент
14:25 ФОТОФАКТ: Спасение коал после лесных пожаров в Австралии Калейдоскоп
14:24 Минсвязи выпускает в обращение почтовый блок к 20-летию подписания Договора о создании СГ Общество
14:21 В Витебске частная компания выкупила административное здание ОАО "КИМ" и создаст бизнес-центр Регионы
14:14 Средняя зарплата в бюджетном секторе в 2020 году должна превысить Br920 - Ермолович Экономика
14:11 Премьер-министр Финляндии подал заявление об отставке В мире
14:04 "Желаем достойно пройти этот путь" - Лукашенко поддержал стремление Сербии вступить в ЕС Президент
14:02 В гомельской квартире обнаружили тело мужчины Происшествия
14:00 Беларусь и Китай обсуждают развитие сотрудничества ВВС и ПВО Общество
13:51 Беларусь и Сербия обсуждают сотрудничество в оборонной промышленности Экономика
Все новости
Все новости
Регионы
03 декабря 2019, 13:00

Работа строителя всегда на виду

Директор ОАО "Новогрудское строительно-монтажое управление" Валерий Сербин
Директор ОАО "Новогрудское строительно-монтажое управление" Валерий Сербин
Новости темы "Проект "Наш регион""
"Негневичи": достойные результаты труда
Виктор Турлюк: "Инновации для нас – процесс постоянный!"

На улице Дроздовича в Новогрудке строительные работы ведутся полным ходом. Только летом на этом месте сдали 40-квартирный жилой дом, заселили жильцов, сейчас на детской площадке уже прогуливаются родители с детишками. На подходе соседний 49-квартирный кирпичный дом. Так что совсем скоро будущие жильцы, среди которых в основном многодетные семьи, справят свое новоселье. Оба объекта строили специалисты ОАО "Новогрудское строительно-монтажное управление". Почти 45 лет они возводят жилые дома, детские сады и школы, предприятия, прокладывают путепроводы. Не один микрорайон Новогрудка построен руками специалистов управления.

В настоящее время на предприятии работает почти двести человек, среди них – плотники, монтажники, столяры, штукатуры, маляры, сантехники, электрики и другие специалисты. Эти люди возводят здания с нуля и выполняют почти все виды строительных работ: кирпичную кладку стен, устройство монолитных и сборных железобетонных фундаментов и стен подвалов, облицовочные, малярные, штукатурные работы, устройство сборного покрытия из тротуарных плит, установку тротуарного бортового камня, распиловку леса, производство товарного бетона и раствора, разрабатывают грунт землеройными машинами и вручную, прокладывают водопроводные и канализационные сети, проводят внутренние санитарно-технические работы, а также занимаются благоустройством территории.

На базе предприятия имеются цех по производству пластиковых окон, растворобетонный узел, автоматизированный растворобетонный узел, столярный, лесорамный цехи, цех по производству железобетонных заборов, ремонтно-механическая мастерская.

"Работы у нас сегодня хватает. В основном все заказы поступают из Новогрудка и Новогрудского района, – поделился с нами директор предприятия Валерий Сербин. – Объекты самые разные. Например, в мае этого года закончили реконструкцию кондитерского цеха Новогрудского филиала завода "Гроднохлебпром". В обновленном здании увеличили площадь, построили новую котельную. Осенью прошлого года в микрорайоне Юго-Запад-2 ввели в эксплуатацию детский сад на 190 мест.

Красивое трехэтажное здание полностью соответствует современным требованиям: имеются своя кухня, хореографический и музыкальный, физкультурный и тренажерный залы, бассейн, а также современный медицинский блок с изолятором, комнатой массажа и ингаляций. Этот объект жители одного из самых молодых микрорайонов города ждали давно".

В микрорайоне "Экономия", который отведен под индивидуальное строительство, специалисты Новогрудского СМУ в этом году проложили 4 километра водопровода и дорогу. В декабре начинается строительство 20-квартирного жилого дома в Кореличах. Буквально на днях подписали договор на проектирование и строительство еще одного 49-квартирного дома в Новогрудке.

"В среднем 50-квартирный жилой дом наши специалисты возводят примерно за 10-11 месяцев. Единственное, что может прервать работу, – плохая погода", – говорит Валерий Сергеевич.

Но даже несмотря на то, что Беларусь – не самое теплое место на земле и частенько небеса нас поливают дождями, строители Новогрудского СМУ всегда стараются закончить свою работу в срок.

Вместе с Валерием Сергеевичем мы приехали на один из строящихся объектов – 4-й пусковой комплекс молочно-товарной фермы "Загорье". Работа в самом разгаре. Пока возводятся бетонные стены и крыша, коровки выглядывают в окошко из соседнего комплекса – контролируют процесс. Уже в будущем году более 300 буренок заселятся в новые апартаменты боксового содержания.

Некоторые работники Новогрудского СМУ трудятся здесь уже не один десяток лет. Есть даже целые семейные династии. Среди них, например, – семья Курьян.

"Что только строить не приходилось: дома, фермы, агрогородки, различные предприятия! Но самое приятное, наверное, было возводить свой собственный дом на улице Юбилейной, – улыбается Александр Курьян. – Когда после армии я пришел на стройку в 78-м году, еще не было в Новогрудке такого района, как Юго-Запад, а сейчас, посмотрите, как мы построились!". Сын Александра Васильевича, тоже Александр, пошел по стопам отца. На стройке уже не первый год. Начинал плотником, сейчас работает монтажником. Признается, что эту профессию любит за то, что каждый день может видеть результаты своего нелегкого труда.

Отец Александр Васильевич – машинист крана, работает в Новогрудском СМУ более сорока лет
Отец Александр Васильевич – машинист крана, работает в Новогрудском СМУ более сорока лет

Успех любого предприятия зависит от коллектива. В этом плане Новогрудскому строительно-монтажному управлению повезло. Люди здесь трудолюбивые, опытные, способные выполнить любые самые смелые задачи.

"Работа строителя всегда на виду, и ее качество – для нас на первом месте, – уверяет Валерий Сербин. – В свою команду ждем высококвалифицированных специалистов – плотников, каменщиков, сантехников, электриков. Ну и, конечно, людей, которые не боятся трудностей, мы всячески поощряем. Тот, кто хочет заработать, у нас всегда имеет такую возможность. Между прочим, второй год подряд на предприятии растет заработная плата – сегодня она составляет примерно 115–120% к уровню прошлого года".

Сам Валерий Сербин пришел на ОАО "Новогрудское СМУ" больше года назад. До этого трудился в мелиорации. Попав на новое производство, тут же окунулся в него с головой. Валерий Сергеевич из тех руководителей, которые не сидят на месте. Часто его можно увидеть на стройке, поскольку он привык сам все контролировать.

"Управлять коллективом непросто, это большая ответственность. За мной почти двести человек, у всех своих семьи, каждого нужно обеспечить работой и стабильным заработком. А это, в свою очередь, зависит от многих факторов – погоды, выигранных тендеров на строительство. Ведь от цены, на которую мы договоримся с заказчиком, зависит наша прибыль. Поэтому приходится вникать во все насущные вопросы",– отмечает директор.

Профессия строителя – сегодня одна из самых почитаемых и важных в стране и мире. "С милым рай в шалаше" – конечно, звучит красиво, но для любой семьи не последнюю роль играет собственное комфортабельное жилье. И ОАО "Новогрудское СМУ" помогает людям решить один из самых актуальных вопросов, а заодно делает город более красивым, благоустроенным и комфортным для жизни.

Антонина БЛИЗНЮК, газета "7 Дней"

Фото Сергея ШЕЛЕГА

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
недвижимость Новогрудок строительство
Новости рубрики Регионы
Сергей Федченко Потенциал районного масштаба
В Витебской области запрещен выход на лед
Фото из архива Ключи от новых квартир в Ветковском районе вручили работникам агрофилиала "Гомельэнерго"
Фото Pixabay Прокуратура Витебской области проведет для студентов ликбез по борьбе с наркотиками
Фото из архива Многопрофильный комплекс по переработке отходов возведут в пригороде Гомеля
Фото из архива Гродненская область в январе-сентябре увеличила экспорт в Украину на 20%
Главное
Александр Вучич и Александр Лукашенко Беларусь и Сербия еще повоюют и посражаются за развитие экономических отношений - Лукашенко
Инвестиции ЕБРР в проекты в Беларуси могут составить по итогам года рекордные 400 млн евро
Совет Республики одобрил проект республиканского бюджета на 2020 год
В стране стартовал проект Белагропромбанка "Центры притяжения Igrow"
Топ-новости
Лукашенко и Путин проведут встречу 7 декабря в Сочи
Беларусь и Сербия подписали после встречи президентов пакет документов, половина - в сфере науки
Румас обсудил с послом России вопросы сотрудничества
Средняя зарплата в бюджетном секторе в 2020 году должна превысить Br920 - Ермолович
Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 4 декабря
Лебедев: уходящий год был результативным для СНГ
В Беларуси оценили уровень зрелости управления рисками в финансовом секторе
Погодные условия не создают угрозу для озимых культур - Белгидромет
Лучшие фото БЕЛТА в ноябре
В Налоговом кодексе - 2020 будут только точечные изменения - Ермолович
Белорусские полярники приступили к научным исследованиям в Антарктике
Месси в шестой раз стал обладателем "Золотого мяча"
В середине недели в Беларуси потеплеет: ожидается мокрый снег с дождем и гололед
Беларусь в рамках присоединения к ВТО завершила переговоры с Австралией по доступу на рынок товаров
РЕПОРТАЖ: Рождение звезд как по нотам
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Проект "Наш регион" Молодежная политика Беларуси Парламент 7.0: Новый импульс Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.