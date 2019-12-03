Работа строителя всегда на виду

На улице Дроздовича в Новогрудке строительные работы ведутся полным ходом. Только летом на этом месте сдали 40-квартирный жилой дом, заселили жильцов, сейчас на детской площадке уже прогуливаются родители с детишками. На подходе соседний 49-квартирный кирпичный дом. Так что совсем скоро будущие жильцы, среди которых в основном многодетные семьи, справят свое новоселье. Оба объекта строили специалисты ОАО "Новогрудское строительно-монтажное управление". Почти 45 лет они возводят жилые дома, детские сады и школы, предприятия, прокладывают путепроводы. Не один микрорайон Новогрудка построен руками специалистов управления.

В настоящее время на предприятии работает почти двести человек, среди них – плотники, монтажники, столяры, штукатуры, маляры, сантехники, электрики и другие специалисты. Эти люди возводят здания с нуля и выполняют почти все виды строительных работ: кирпичную кладку стен, устройство монолитных и сборных железобетонных фундаментов и стен подвалов, облицовочные, малярные, штукатурные работы, устройство сборного покрытия из тротуарных плит, установку тротуарного бортового камня, распиловку леса, производство товарного бетона и раствора, разрабатывают грунт землеройными машинами и вручную, прокладывают водопроводные и канализационные сети, проводят внутренние санитарно-технические работы, а также занимаются благоустройством территории.

На базе предприятия имеются цех по производству пластиковых окон, растворобетонный узел, автоматизированный растворобетонный узел, столярный, лесорамный цехи, цех по производству железобетонных заборов, ремонтно-механическая мастерская.

"Работы у нас сегодня хватает. В основном все заказы поступают из Новогрудка и Новогрудского района, – поделился с нами директор предприятия Валерий Сербин. – Объекты самые разные. Например, в мае этого года закончили реконструкцию кондитерского цеха Новогрудского филиала завода "Гроднохлебпром". В обновленном здании увеличили площадь, построили новую котельную. Осенью прошлого года в микрорайоне Юго-Запад-2 ввели в эксплуатацию детский сад на 190 мест.

Красивое трехэтажное здание полностью соответствует современным требованиям: имеются своя кухня, хореографический и музыкальный, физкультурный и тренажерный залы, бассейн, а также современный медицинский блок с изолятором, комнатой массажа и ингаляций. Этот объект жители одного из самых молодых микрорайонов города ждали давно".

В микрорайоне "Экономия", который отведен под индивидуальное строительство, специалисты Новогрудского СМУ в этом году проложили 4 километра водопровода и дорогу. В декабре начинается строительство 20-квартирного жилого дома в Кореличах. Буквально на днях подписали договор на проектирование и строительство еще одного 49-квартирного дома в Новогрудке.

"В среднем 50-квартирный жилой дом наши специалисты возводят примерно за 10-11 месяцев. Единственное, что может прервать работу, – плохая погода", – говорит Валерий Сергеевич.

Но даже несмотря на то, что Беларусь – не самое теплое место на земле и частенько небеса нас поливают дождями, строители Новогрудского СМУ всегда стараются закончить свою работу в срок.

Вместе с Валерием Сергеевичем мы приехали на один из строящихся объектов – 4-й пусковой комплекс молочно-товарной фермы "Загорье". Работа в самом разгаре. Пока возводятся бетонные стены и крыша, коровки выглядывают в окошко из соседнего комплекса – контролируют процесс. Уже в будущем году более 300 буренок заселятся в новые апартаменты боксового содержания.

Некоторые работники Новогрудского СМУ трудятся здесь уже не один десяток лет. Есть даже целые семейные династии. Среди них, например, – семья Курьян.

"Что только строить не приходилось: дома, фермы, агрогородки, различные предприятия! Но самое приятное, наверное, было возводить свой собственный дом на улице Юбилейной, – улыбается Александр Курьян. – Когда после армии я пришел на стройку в 78-м году, еще не было в Новогрудке такого района, как Юго-Запад, а сейчас, посмотрите, как мы построились!". Сын Александра Васильевича, тоже Александр, пошел по стопам отца. На стройке уже не первый год. Начинал плотником, сейчас работает монтажником. Признается, что эту профессию любит за то, что каждый день может видеть результаты своего нелегкого труда.

Отец Александр Васильевич – машинист крана, работает в Новогрудском СМУ более сорока лет

Успех любого предприятия зависит от коллектива. В этом плане Новогрудскому строительно-монтажному управлению повезло. Люди здесь трудолюбивые, опытные, способные выполнить любые самые смелые задачи.

"Работа строителя всегда на виду, и ее качество – для нас на первом месте, – уверяет Валерий Сербин. – В свою команду ждем высококвалифицированных специалистов – плотников, каменщиков, сантехников, электриков. Ну и, конечно, людей, которые не боятся трудностей, мы всячески поощряем. Тот, кто хочет заработать, у нас всегда имеет такую возможность. Между прочим, второй год подряд на предприятии растет заработная плата – сегодня она составляет примерно 115–120% к уровню прошлого года".

Сам Валерий Сербин пришел на ОАО "Новогрудское СМУ" больше года назад. До этого трудился в мелиорации. Попав на новое производство, тут же окунулся в него с головой. Валерий Сергеевич из тех руководителей, которые не сидят на месте. Часто его можно увидеть на стройке, поскольку он привык сам все контролировать.

"Управлять коллективом непросто, это большая ответственность. За мной почти двести человек, у всех своих семьи, каждого нужно обеспечить работой и стабильным заработком. А это, в свою очередь, зависит от многих факторов – погоды, выигранных тендеров на строительство. Ведь от цены, на которую мы договоримся с заказчиком, зависит наша прибыль. Поэтому приходится вникать во все насущные вопросы",– отмечает директор.

Профессия строителя – сегодня одна из самых почитаемых и важных в стране и мире. "С милым рай в шалаше" – конечно, звучит красиво, но для любой семьи не последнюю роль играет собственное комфортабельное жилье. И ОАО "Новогрудское СМУ" помогает людям решить один из самых актуальных вопросов, а заодно делает город более красивым, благоустроенным и комфортным для жизни.

Антонина БЛИЗНЮК, газета "7 Дней"

Фото Сергея ШЕЛЕГА

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