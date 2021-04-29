Работающим с COVID-19 медикам Могилевской области в 2020 году выплачено Br40 млн

29 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Порядка Br40 млн выплачено медикам, работающим с COVID-19, в 2020 году в Могилевской области. Об этом сообщил начальник главного финансового управления Могилевского облисполкома Юрий Ильющиц во время сессии областного Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня на заседании областного Совета депутатов будет утверждаться отчет об исполнении областного бюджета за 2020 год. В целом бюджет утверждается в сумме почти Br1,8 млрд. Расход составил почти Br1,9 млрд - дефицит бюджета составил почти Br80 млн", - отметил в своем выступлении Юрий Ильющиц.

По словам начальника главного финансового управления, прошлый год для Могилевской области, нашей страны и всего мира в целом выдался напряженным. "Эпидемическая ситуация, сложившаяся во всем мире, сказалась на бюджете нашей области. За прошлый год на выплаты для медиков, которые боролись с коронавирусной инфекцией, было направлено порядка Br40 млн. Бюджет был сбалансирован, мы нашли дополнительные источники, которые позволили осуществить эти выплаты, - подчеркнул Юрий Ильющиц. - Работы по дополнительным выплатам медикам будут продолжаться и в этом году - эпидемиологическая ситуация пока не пришла в норму. Только за четыре месяца этого года уже выплачено порядка Br52 млн - это заработная плата".

За 2020 год на социальную сферу (здравоохранение, физическая культура и спорт, культура и СМИ, образование и социальная политика) было направлено более Br506 млн - это почти 27% от всех расходов. На национальную экономику было выделено почти Br197 млн, ЖКХ-услуги и жилищное строительство - более Br55 млн.-0-