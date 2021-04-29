Работающим с COVID-19 медикам Могилевской области в 2020 году выплачено Br40 млн

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 29 апреля 2021
Минск Облачно с прояснениями +13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:31 Основные отрасли экономики Витебской области сработали с прибылью в 2020 году - Мацкевич Регионы
15:29 ЕС полностью завершил процедуру ратификации соглашения с Великобританией В мире
15:22 "Найдем следы, даже если их заметали": как судебные эксперты помогают раскрывать киберпреступления Общество
15:20 Кубок Республиканской универсиады-2021 по спортивной аэробике завоевала сборная БГУ Спорт
15:20 Первое заключение о соответствии фармпредприятия GDP ЕАЭС вручено в Беларуси Экономика
15:17 Рогащук: производство молока - главный ресурс сельского хозяйства Регионы
15:01 Около 400 т нефти вылилось в море после столкновения судов в Китае В мире
14:57 Петриковское рудоуправление выйдет на проектную мощность к началу 2022 года Экономика
14:53 У жителя Барановичей с банковских карт похитили крупную сумму Происшествия
14:53 На Олимпийских играх в Токио выступят 27 спортсменов из Витебской области Спорт
14:52 Масштаб подготовки госпереворота в Беларуси свидетельствует о причастности другого государства - Песков В мире
14:42 Работающим с COVID-19 медикам Могилевской области в 2020 году выплачено Br40 млн Регионы
14:42 Страны ОДКБ намерены усилить координацию операций спецслужб Политика
14:40 Брестчанин получил 3 года колонии за попытку провезти через границу марихуану Происшествия
14:38 Товарооборот между Беларусью и Таджикистаном за 2020 год вырос почти в 3 раза - Головченко Политика
14:30 Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Китая закономерно укрепляется - Мицкевич Экономика
14:27 В формате ОДКБ в 2021 году запланировано семь учений Политика
14:22 В странах ОДКБ в 2020 году задержали более 300 причастных к терроризму лиц Общество
14:18 В Шкловском районе раскрыта кража 900 кг добавок к комбикорму Происшествия
14:14 Из-за ДТП на МКАД образовался затор от Долгиновского тракта до деревни Зацень Происшествия
14:13 ОДКБ фиксирует взрывоподобный рост киберпреступлений Технологии
14:13 Секретари совбезов стран ОДКБ согласовали в Душанбе дальнейшее взаимодействие Политика
14:12 На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка между военными двух стран В мире
14:07 Маджидов: радует, что большинство наград ЧЕ по борьбе выиграно в олимпийских весовых категориях Спорт
14:02 Страны ОДКБ намерены координировать деятельность по созданию надежной системы биологической безопасности Политика
14:01 Зась: против отдельных стран ОДКБ развернута масштабная информкампания по подрыву стабильности Политика
13:58 Интервью Тихановской газете Intex-press признано экстремистским материалом Происшествия
13:53 Субботин о росте экспорта продовольствия: все очень непросто, но мы идем в гору Экономика
13:53 Коллективную историческую память невозможно вырастить искусственно и навязать обществу - Марзалюк Общество
13:38 Доллар на торгах 29 апреля подешевел, евро и российский рубль подорожали Экономика
Все новости
Все новости
Регионы
29 апреля 2021, 14:42

Работающим с COVID-19 медикам Могилевской области в 2020 году выплачено Br40 млн

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Мобильный пункт вакцинации от коронавируса начинает работу в Лиде
В России выявили 9284 случая заражения коронавирусом за сутки

29 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Порядка Br40 млн выплачено медикам, работающим с COVID-19, в 2020 году в Могилевской области. Об этом сообщил начальник главного финансового управления Могилевского облисполкома Юрий Ильющиц во время сессии областного Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня на заседании областного Совета депутатов будет утверждаться отчет об исполнении областного бюджета за 2020 год. В целом бюджет утверждается в сумме почти Br1,8 млрд. Расход составил почти Br1,9 млрд - дефицит бюджета составил почти Br80 млн", - отметил в своем выступлении Юрий Ильющиц.

По словам начальника главного финансового управления, прошлый год для Могилевской области, нашей страны и всего мира в целом выдался напряженным. "Эпидемическая ситуация, сложившаяся во всем мире, сказалась на бюджете нашей области. За прошлый год на выплаты для медиков, которые боролись с коронавирусной инфекцией, было направлено порядка Br40 млн. Бюджет был сбалансирован, мы нашли дополнительные источники, которые позволили осуществить эти выплаты, - подчеркнул Юрий Ильющиц. - Работы по дополнительным выплатам медикам будут продолжаться и в этом году - эпидемиологическая ситуация пока не пришла в норму. Только за четыре месяца этого года уже выплачено порядка Br52 млн - это заработная плата".

За 2020 год на социальную сферу (здравоохранение, физическая культура и спорт, культура и СМИ, образование и социальная политика) было направлено более Br506 млн - это почти 27% от всех расходов. На национальную экономику было выделено почти Br197 млн, ЖКХ-услуги и жилищное строительство - более Br55 млн.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус депутаты зарплата Могилевская область Могилевский облисполком
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Основные отрасли экономики Витебской области сработали с прибылью в 2020 году - Мацкевич
Николай Рогащук. Фото из архива Рогащук: производство молока - главный ресурс сельского хозяйства
Фото из архива В Минске из-за ДТП образовался затор от Партизанского проспекта до ул.Свислочской
Фото из архива В Минской области с 3 мая стартует акция "Быть достойными Великой Победы"
Фото из архива У пострадавших от аварии на ЧАЭС районов огромный потенциал развития - мнение
Энергоэффективность экономики = эффективная страна
Главное
Лукашенко о состоянии дел в АПК: так называемая диктатура и порядок показали свою эффективность
Товарооборот между Беларусью и Таджикистаном за 2020 год вырос почти в 3 раза - Головченко
Субботин о росте экспорта продовольствия: все очень непросто, но мы идем в гору
Надежный фундамент сотрудничества: ОАО "Минскжелезобетон" и "Дана Холдингз" договорились увеличить поставки на 50%
Топ-новости
Мелиорация, приусадебные участки, старые фермы - Лукашенко требует навести полный порядок на селе
Масштаб подготовки госпереворота в Беларуси свидетельствует о причастности другого государства - Песков
Секретари совбезов стран ОДКБ согласовали в Душанбе дальнейшее взаимодействие
Регистрация на ЦТ начнется 2 мая: в БГУ заявление можно подать онлайн
Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Китая закономерно укрепляется - Мицкевич
Заседание пятой сессии Палаты представителей состоится 30 апреля
Первое заключение о соответствии фармпредприятия GDP ЕАЭС вручено в Беларуси
До +18°С ожидается в Беларуси в выходные
Маджидов: радует, что большинство наград ЧЕ по борьбе выиграно в олимпийских весовых категориях
Работающим с COVID-19 медикам Могилевской области в 2020 году выплачено Br40 млн
Инвестиции в производство, логистика, соцсфера - что ждут районы от новой чернобыльской программы
Белорусские продукты питания представлены на выставке UzFood в Узбекистане
Директором историко-культурного музея-заповедника "Несвиж" назначен Дмитрий Ященко
Система менеджмента качества "Беларуськалия" соответствует международным стандартам - Bureau Veritas
Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 30 апреля
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Всебелорусское народное собрание Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.