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29 сентября 2021, 18:35

Работать точечно и контактно: в Витебске обсудили сотрудничество с Волгоградской областью

Николай Шерстнев и Александр Дорждеев
Николай Шерстнев и Александр Дорждеев

29 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебской области сегодня побывала делегация Волгоградской области из России. Представители администрации двух регионов обсудили алгоритмы и стратегию взаимодействия, подписали план мероприятий по сотрудничеству двух регионов, передает корреспондент БЕЛТА.

Перспективы взаимовыгодного сотрудничества двух областей наметились в сфере экономики, культуры, науки, сельского хозяйства, образования. Российская делегация побывала на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, в ходе визита гости наметили точки соприкосновения и роста. "Работать необходимо точечно и контактно, в этом случае мы достигнем наибольшего эффекта от сотрудничества. Наши регионы во многом схожи. Мы посмотрели, какой опыт можно перенять у вас и о каких наработках рассказать белорусской стороне", - подчеркнул первый заместитель губернатора Волгоградской области Александр Дорждеев.

Специалистов в сфере экономики из Волгоградской области заинтересовал опыт создания свободных экономических зон, и они отметили, что подходы и инструменты в работе обе стороны используют одни и те же. В Волгоградской области существуют индустриальные парки, в регионе идут по пути создания промышленных парков. И во время визита делегации на предприятия СЭЗ "Витебск" представители российского бизнеса обсудили с витебчанами вопросы кооперации.

Общим делом, к примеру, станет программа по подготовке инженеров. Представитель Волжского абразивного завода рассказал, что в Беларуси будет налажено совместное производство абразивного инструмента. И в Витебской области это предприятие будет сотрудничать с заводом "Вистан".

Торгово-промышленные палаты двух регионов также нашли взаимный интерес в сфере поиска партнеров. Волгоградские коллеги помогут продвижению товаров Витебского региона на российском рынке.

Гостей впечатлила работа современных цифровизированных сельхозпредприятий. Волгоградцы ознакомились с роботизированными фермами, технологией точного земледелия, которым занимаются передовые аграрные предприятия Витебской области, и отметили, что это серьезный задел на будущее. Также россияне не могли не заметить, что в этой сфере трудится много молодежи. Председатель Витебского облисполкома поделился опытом подготовки кадров аграрного профиля. Он рассказал, что помимо целевых договоров, материального стимулирования, выпускники вузов и ссузов имеют немало преференций. Во время практики, которая длится полгода, студенты получают полноценную зарплату и затем распределяются туда, где смогли себя зарекомендовать. Молодым специалистам агропромышленных объединений - ветеринарам и зоотехникам - к зарплате из областного бюджета выплачивается Br1 тыс., а также молодые люди имеют возможность проходить не срочную службу в армии, а служить в резерве. Ко всему прочему их обеспечивают жильем и предлагают различные льготные программы кредитования. Такой подход к подготовке кадров гости посчитали очень рациональным и взвешенным.

Сотрудничество в сфере образования между двумя регионами началось в прошлом году - два медицинских вуза начали работать над общими проектами. Во время этого визита представители Волгоградского государственного медуниверситета заручились дружбой с Витебской академией ветеринарной медицины. Ведущий белорусский вуз данного профиля станет ресурсным центром для россиян, которые со следующего года впервые откроют у себя набор на специальности ветеринарной направленности.

Еще одной крепкой связующей нитью между регионами станет общая история и патриотическое воспитание молодежи. Николай Шерстнев пригласил молодежь Волгоградской области принять участие в проектах БРСМ, в том числе международных, а российская сторона предложила посетить форум международной дипломатии, который пройдет в октябре-декабре.

Также на встрече глава Витебской области отметил, что товарооборот с Волгоградской областью за 7 месяцев составил $6,5 млн долларов - примерно как и с Индией. Николай Шерстнев рассказал, что в российский регион поставляются нефтепродукты, стеклоткани, присадки к смазочным маслам, силовые кабели, льноткани и другие товары. Александр Дорждеев подчеркнул, что белорусские бренды хорошо знакомы жителям Волгоградской области, в частности обуви, одежды, продуктов питания. Он добавил, что нынешний визит обозначил грани межрегионального сотрудничества, и в будущем сообща обеим сторонам нужно будет их отшлифовать.-0-

Во время посещения завода водоочистного оборудования "Полимерконструкция"
Во время посещения завода водоочистного оборудования "Полимерконструкция"

Фото Александра Хитрова

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