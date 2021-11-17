Работник Кличевского лесхоза незаконно отгружал древесину коммерсанту

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Факты незаконного оборота древесины выявлены в Кличевском лесхозе в ходе контрольно-аналитических мероприятий, проведенных Комитетом госконтроля Могилевской области совместно с областным управлением Департамента финансовых расследований КГК и Могилевской областной инспекцией охраны животного и растительного мира, сообщили БЕЛТА в контрольном ведомстве.

При проведении рейда на территории Биордовского лесничества Кличевского лесхоза были задержаны два автомобиля "Урал", принадлежащие кличевской коммерческой организации. Судя по накладным, грузовики перевозили 36 куб.м дров. Поставка предназначалась другой коммерческой структуре, причем у обеих фирм был один учредитель и директор (к слову, он имел непогашенную судимость за уклонение от уплаты налогов). Как показал осмотр грузовиков, треть груза (около 10 куб.м) была не дровяной, а деловой древесиной.

Когда лесничий Биордовского лесничества узнал о задержании автомобилей, он сразу же оформил товарно-транспортные накладные на отгрузку древесины частнику. Однако таким образом скрыть факт кражи ему не удалось.

В отношении обоих участников незаконной сделки - коммерсанта и лесничего (уже бывшего) - возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.205 (кража) и ч.1 ст.427 (служебный подлог) УК.-0-