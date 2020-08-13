Работник опытного лесхоза: молодым специалистам у нас - полная поддержка

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поддержка коллектива, понимание ценности труда каждого, условия работы - все это подстегивает к собственному росту и самореализации. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился начальник постоянного лесного питомника Копыльского опытного лесхоза Виктор Степанович.

"Я работаю уже восемь лет, пришел в начале 2012 года молодым специалистом. Меня в лесхозе встретили радушно, даже не ожидал, что сразу доверят такую ответственную должность. Меня удивило: именно в нашей сфере молодых специалистов встречают феноменально. Я сравниваю с тем, как было у моих друзей. Мне было предложено жилье, решили вопрос, как добираться на работу. И за мной были закреплены руководители, которые помогали и словом и делом. Всегда выслушивали и призывали не держать в себе, если есть какие-то вопросы. Была полная поддержка, чтобы я реализовал свой потенциал. Любая моя инициатива анализировалась, и если была жизнеспособной, ей давали ход, - рассказал Виктор Степанович. - Это стимулировало работать. И все это время я стараюсь оправдывать оказанное мне доверие".

В отличие от большинства своих одногруппников, у которых члены семей уже трудились в лесхозах, Виктор Степанович выбрал профессию, не оглядываясь ни на кого. "Мне это по душе. Манила работа на природе. Она, конечно, тяжелая, погодные условия бывают разные. Но быть в контакте с лесом, чистым воздухом - это здорово", - объяснил молодой человек.

Он подчеркнул: труд дает ему уверенность в завтрашнем дне. В коллективе сложилось понимание того, что нужно работать на результат. Когда он есть, каждый осознает: его предприятие и дальше может стабильно развиваться, а вместе с ним - и каждый работник. "Благодаря трудолюбию людей в нашем коллективе мы получаем и социальную поддержку: премии, прочие гарантии. А предприятие модернизируется, внедряются новые технологии, расширяются перспективные направления производства", - заключил Виктор Степанович.-0-