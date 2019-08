Регионы Работникам Барановичского монтажного управления после вмешательства прокуратуры выдали зарплату Фото из архива 21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работникам Барановичского монтажного управления после вмешательства прокуратуры выплатили зарплату, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области. Было установлено, что в филиале "Барановичское монтажное управление" ОАО "Белсантехмонтаж-2" своевременно не рассчитались с 54 работниками за выполнение трудовых обязанностей. Зарплату за июнь в размере Br23 тыс. должны были выплатить до 30 июля, однако этого не произошло. Барановичский межрайонный прокурор внес директору организации предписание об устранении нарушений законодательства о труде. Благодаря акту надзора задолженность по зарплате погасили в тот же день. Одновременно прокурор инициировал перед территориальным отделом Брестского областного управления Департамента госинспекции труда административный процесс по ч.1 ст.9.19 КоАП в отношении директора предприятия, по вине которого сотрудникам выплатили заработную плату несвоевременно.-0-

