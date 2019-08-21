Работникам Барановичского монтажного управления после вмешательства прокуратуры выдали зарплату

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работникам Барановичского монтажного управления после вмешательства прокуратуры выплатили зарплату, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.
Было установлено, что в филиале "Барановичское монтажное управление" ОАО "Белсантехмонтаж-2" своевременно не рассчитались с 54 работниками за выполнение трудовых обязанностей. Зарплату за июнь в размере Br23 тыс. должны были выплатить до 30 июля, однако этого не произошло.
Барановичский межрайонный прокурор внес директору организации предписание об устранении нарушений законодательства о труде. Благодаря акту надзора задолженность по зарплате погасили в тот же день.
Одновременно прокурор инициировал перед территориальным отделом Брестского областного управления Департамента госинспекции труда административный процесс по ч.1 ст.9.19 КоАП в отношении директора предприятия, по вине которого сотрудникам выплатили заработную плату несвоевременно.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.281 BYN
|2.278 BYN
|2.282 BYN
|USD
|2.0566 BYN
|2.055 BYN
|2.058 BYN
|RUB
|3.1056 BYN
|3.104 BYN
|3.105 BYN