Работникам Барановичского монтажного управления после вмешательства прокуратуры выдали зарплату

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работникам Барановичского монтажного управления после вмешательства прокуратуры выплатили зарплату, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

Было установлено, что в филиале "Барановичское монтажное управление" ОАО "Белсантехмонтаж-2" своевременно не рассчитались с 54 работниками за выполнение трудовых обязанностей. Зарплату за июнь в размере Br23 тыс. должны были выплатить до 30 июля, однако этого не произошло.

Барановичский межрайонный прокурор внес директору организации предписание об устранении нарушений законодательства о труде. Благодаря акту надзора задолженность по зарплате погасили в тот же день.

Одновременно прокурор инициировал перед территориальным отделом Брестского областного управления Департамента госинспекции труда административный процесс по ч.1 ст.9.19 КоАП в отношении директора предприятия, по вине которого сотрудникам выплатили заработную плату несвоевременно.-0-