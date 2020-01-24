Работники АПК Могилевской области встретятся на зимней спартакиаде

24 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Областная зимняя спартакиада работников АПК соберет 24-25 января более 700 участников со всех районов Могилевского региона. Мероприятие состоится в 15-й раз, рассказали корреспонденту БЕЛТА в областном комитете профсоюза работников АПК.

"Областная зимняя спартакиада проводится среди сельскохозяйственных районов, организаций, объединений, предприятий и руководителей агропромышленного комплекса региона. На протяжении двух дней за кубки и медали спортивных соревнований поборются 27 команд. Основные состязания пройдут в агрогородке Восход и деревне Сидоровичи", - рассказали в комитете.

Программа включает волейбол, шашки, настольный теннис, пулевую стрельбу, гиревой спорт, дартс, легкоатлетический кросс, эстафету и перетягивание каната. Ранее участники постоянно соревновались в лыжных гонках, однако из-за погодных условий этот вид спорта пришлось заменить. Вместе с тем этот факт не помешает снизить спортивный настрой участников и волю к победе, уверены организаторы.

"Областная зимняя спартакиада - наша добрая традиция, которую с удовольствием поддерживают работники сельскохозяйственной отрасли региона, - отметили в Могилевском обкоме профсоюза работников АПК. - С каждым годом соревнования все больше напоминают встречу старых друзей, ведь именно благодаря таким мероприятиям сплачиваются трудовые коллективы и завязываются дружеские отношения между работниками предприятий отрасли".

Победители соревнований получат награды в личном и общекомандном зачетах. Кроме того, организаторы предусмотрели поощрения в шести отдельных номинациях: "Лучший спортсмен", "За волю к победе", "Самый юный спортсмен", "Самый возрастной спортсмен", "За лучшую экипировку", "Мисс Спартакиады". Победители получат дипломы, медали, кубки и ценные подарки.

Организаторами соревнований выступают комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома и Могилевская областная профсоюзная организация Белорусского профсоюза работников АПК.-0-