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30 июня 2021, 17:43

Работники "Беларуськалия" рассказали об атмосфере в коллективе, зарплатах и неповторимой красоте забоя

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гостями Дворца Независимости сегодня стали работники одного из важнейших предприятий страны - ОАО "Беларуськалий", передает корреспондент БЕЛТА. На экскурсию приехали лучшие из лучших - те, чьи трудовые заслуги оказались наиболее весомыми и потому их имена будут занесены на Доску почета предприятия.

По традиции для передовиков производства организуется торжественная программа, которая включает и посещение знаковых, памятных мест. В этот раз решено было побывать во Дворце Независимости, что особенно символично в преддверии главного праздника страны - Дня Независимости.

"Сегодня мы чествуем во дворце передовиков производства, которые своим трудом доказали, что только труд, только единый коллектив может выполнить те задачи, которые стоят перед каждым предприятием. Это - лучшие", - сказал генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый в беседе с журналистами.

Иван Головатый
Иван Головатый

Отвечая на вопрос, какая обстановка сейчас в коллективе в связи с внешним давлением на страну в целом и на "Беларуськалий" в частности, он посоветовал обратить внимание на выражения лиц тех, кто участвует в экскурсии, - настроение у них хорошее, праздничное. "Предприятие работает. Понятно, что те нюансы, которые есть, безусловно, сказываются, и с моральной точки зрения люди переживают", - отметил Иван Головатый.

Журналисты поинтересовались: "Когда дышат в спину, это мотивирует?"

"Безусловно. Когда сложно, всегда есть повод лишний раз оглянуться, собраться и придумать что-то новое, новый проект, новое производство. Поэтому все это у нас воспринимается как определенный вызов и посыл для развития предприятия в дальнейшем", - сказал в ответ Иван Головатый.

"Какая может быть атмосфера в коллективе, если предприятие богатое, хорошо работает и перспективы есть? - задает журналистам риторический вопрос главный инженер управления первого рудоуправления Владимир Павлюкевич в ответ на просьбу рассказать про настроение в коллективе. - Атмосфера соответствующая - люди трудятся, созидают, решают необходимые вопросы, ведь от этого зависит и личное благо каждого, и благо семьи, города, республики. Как бы помпезно это ни звучало, но это так".

Дмитрий Серяков - личность достаточно известная, он потомственный шахтер. Четыре поколения его семьи занимались горнорудным делом - прадед и дед работали в Донбассе, отец - на "Беларуськалии", а сам Дмитрий сейчас - машинист горных выемочных машин подземных горных участков рудника. Делясь впечатлениями от экскурсии, он признается, что красота и великолепие залов Дворца Независимости его, конечно, восхищает, но роднее и милее все же красота забоя: "Объяснить эту красоту невозможно, ее надо увидеть - как переливаются на свету кристаллы. Проходишь, снимаешь пласт стружки, и все совсем по-другому играет".

Шахтер искренне говорит, что в политические процессы, в подробности управления предприятием или тем более государством предпочитает не вдаваться. Он убежден, что каждый на своем месте должен качественно делать свою работу. Поэтому когда отдельные группы пытались раскачать коллектив "Беларуськалия", призывали к забастовкам, бригада Серякова не дрогнула, продолжала работать. "Все понимают, и я объяснил ребятам: если мы рухнем, то мы долго не встанем с колен", - так коротко и емко формулирует свою жизненную позицию шахтер. По его словам, обстановка в его коллективе сейчас шикарная, все работают.

"Предприятие хорошее, заработная плата достойная, нам грех жаловаться", - соглашается с коллегой мастер отдела технического контроля Анастасия Данилевич. По ее словам, все стараются, работают ответственно.

Анастасия Данилевич
Анастасия Данилевич

Начальник ремонтно-строительного монтажного управления №3 треста "Реммонтажстрой" Денис Проходский утверждает, что работа его подразделения за последний год оставалась по-прежнему динамичной, и на это не повлияли ни ситуация с коронавирусом, ни усилившееся экономическое давление. "Мы работает так же интенсивно, круглосуточно и в выходные дни. Мы задействованы во всех рудоуправлениях, на всех объектах, - отметил он. - Люди стараются к нам попасть на работу. Работать у нас почетно, и люди это ценят. Точно так же и мы ценим своих людей".

Наталья Уэльская, мастер отделения сушки сильвинитовой обогатительной фабрики 3-го рудоуправления, трудится на "Беларуськалии" уже 30 лет. За это время накопился значительный жизненный и профессиональный опыт, ей есть с чем сравнивать. Специалист утверждает, что негативных проявлений в коллективе не замечала, а в ответ на давление извне работники наоборот объединились. "Мы стали более сплоченными, - сказала она. - В первую очередь - долг, работа. В этом, наверное, и есть проявление патриотизма - чтобы каждый день на своем месте отдавать себя работе".-0-

Наталья Уэльская
Наталья Уэльская

Фото Павла Орловского

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