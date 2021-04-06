Работники МЧС и Витебского лесхоза заложат памятную аллею в Бешенковичском районе

6 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Памятную аллею туй, где будет заложена капсула с посланием потомкам, высадят сегодня работники областного УМЧС и Витебского лесхоза возле мемориального комплекса "Узречье" Бешенковичского района. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в УМЧС Витебской области.

Спасатели Витебской области и работники учреждения "Витебский лесхоз" в рамках республиканской акции "Неделя леса - 2021" заложат памятную аллею туй возле мемориального комплекса "Узречье" Бешенковичского района.

"Планируем посадить 44 туи в знак того, что в июне 1944 года в этом месте воины 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта форсировали реку Западная Двина и вели 12-часовой бой. Под камнем будет заложена капсула с заветом для будущих поколений о важности и необходимости бережного отношения к жизни, окружающей среде и любви к Родине", - рассказали в УМЧС.

В тех кровопролитных боях 1944 года отличились многие солдаты и офицеры. Более 200 воинов захоронены в братской могиле мемориального комплекса "Узречье", 8 из них - Герои Советского Союза. Участники акции почтут память павших героев и возложат цветы к мемориальному комплексу.

Начало мероприятия состоится в 15.00.

В рамках проекта витебских спасателей "Маршрут памяти", приуроченного к 77-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, подобные мероприятия также прошли в мемориальном комплексе "Пантеон памяти" в Городокском районе и на офицерском кладбище в Лиозненском районе. Работники МЧС продолжат свой маршрут и до Дня Великой Победы посетят еще несколько мемориальных комплексов области, отдавая дань памяти павшим героям и их бессмертному подвигу во имя мира и процветания будущих поколений.-0-