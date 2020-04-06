Работники Полоцкой ТЭЦ начали ремонтную кампанию до завершения отопительного сезона

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не дожидаясь завершения отопительного сезона в Витебской области, работники филиала "Полоцкая ТЭЦ" уже приступили к ремонтной кампании, сообщили БЕЛТА в РУП "Витебскэнерго".

По календарному графику ремонта тепловых сетей Полоцка на 2020 год планируется выполнить капитальный ремонт тепловых сетей общей протяженностью более 2,4 км в однотрубном исчислении. Первыми отремонтируют участки сетей, на которых в прошлом году при гидравлических испытаниях были обнаружены дефекты, а также те тепловые сети, которые не соответствуют требованиям по надежности в связи с длительной эксплуатацией.

Персонал филиала уже активно включился в кампанию: проводится капитальный ремонт участка тепловой сети протяженностью 185 м по ул.Тургенева в Полоцке. Не останется без внимания и основное оборудование станции. В этом году на ТЭЦ запланирован средний ремонт турбины №1 и водогрейного котла №4. На районной котельной "Ксты" ожидается средний ремонт парового котла №4.-0-