Работники сферы культуры благоустроят форты Гродненской крепости

9 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Акцию "Сохраним культурное наследие вместе", приуроченную к Международному дню памятников и исторических мест и республиканскому субботнику, проведут в Гродненском районе 18 апреля. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела культуры Гродненского райисполкома Наталья Романович.

Работники учреждений культуры займутся благоустройством фортификационных объектов Гродненской крепости и Гродненского укрепрайона в окрестностях областного центра. "Участники акции уберут листву, бытовой мусор, очистят прилегающую к объектам территорию от зарослей. Старт-линейка акции пройдет на территории форта №2 в деревне Наумовичи", - рассказала Наталья Романович. В планах благоустроить также форт №1 в деревне Загораны и форт №4 рядом с деревней Стрельчики. Собравшихся ожидает в том числе культурная программа, реконструкция военных событий. В память о героях в фортах планируется зажечь по 75 лампадок.

"В Международный день памятников и исторических мест в учреждениях культуры района пройдут и другие мероприятия. Все районные музеи и музейные комнаты проведут акции открытых дверей. Побывать в них можно будет совершенно бесплатно", - добавила Наталья Романович. В библиотеках района в этот день будут работать тематические книжные выставки, а в Скиделе и Сопоцкине библиотекари проведут экскурсии.-0-