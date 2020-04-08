Работников АЗС и ЖКХ Минской области обучили на тренингах дезинфекции помещений и оборудования

Во время дезинфекции подъезда. Фото из архива

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском облисполкоме на постоянной основе проходят заседания областного штаба по борьбе с распространением коронавируса и защите населения от инфекции. На них принято решение обучить правилам дезинфекции сотрудников АЗС и сферы ЖКХ, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Штаб был создан 3 апреля по распоряжению председателя Минского облисполкома Александра Турчина. Его возглавляет заместитель председателя облисполкома Иван Маркевич. Уже состоялось два заседания. Представители исполнительного комитета, специалисты в сфере медицины обсудили вопросы эффективной работы системы здравоохранения, чтобы держать ситуацию с распространением вируса под контролем и обеспечить безопасные условия труда для медиков.

Заместитель начальника главного управления по здравоохранению облисполкома Зиновий Гозман отметил, что ситуация в области контролируемая. "Делается все возможное, чтобы нормально функционировала система здравоохранения, работали все органы власти, а медики были обеспечены всем необходимым. Приятно, что к этой работе подключается и бизнес. Одно из предприятий привозит медикам питьевую воду, еще одна компания поможет в организации питания для медработников", - сказал он.

На последнем заседании штаба было решено провести учебу для работников автозаправочных станций области. Многие жители региона в период распространения вирусной инфекции предпочитают передвигаться на личном автомобиле, чтобы избежать большого скопления людей. Потенциально уязвимое место для водителей - АЗС.

Практический семинар для работников АЗС прошел в Молодечно. "Сотрудникам станций показали, как правильно обрабатывать бензоколонки дезраствором. В сети автозаправочных станций области строго контролируют санитарное состояние и наличие средств гигиены, дезинфицируют поверхности и оборудование. Возле касс и в санузлах установлены антисептики, прикассовые зоны оборудованы защитными экранами из оргстекла, персонал работает в масках и перчатках", - отметил главный врач Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Владимир Рызгунский.

В Минской области в режиме видеосвязи состоялся семинар с работниками ЖКХ. Специалисты санэпидстанции рассказали, как правильно обрабатывать подъезды и готовить дезинфицирующие растворы.-0-