Работников в Каменецком районе премируют за прививки от коронавируса

8 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе премируют работников, прошедших полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель районного объединения профсоюзов Оксана Высогроцкая.

С инициативой мотивировать людей вакцинироваться выступило районное объединение профсоюзов, направив рекомендательные письма на предприятия. "Мы предложили нанимателям совместно с профсоюзами подумать о дополнительных льготах для работников, которые решили привиться. Это может быть материальная помощь, предоставление работнику в день вакцинации или в последующий день (при плохом самочувствии) отпуска с сохранением среднедневного заработка, другие варианты стимулирования. Оформить это можно в виде дополнения в коллективные договора или приказа нанимателя", - пояснила Оксана Высогроцкая.

По ее словам, профсоюзная инициатива находит отклик в коллективах. Дополнительную поддержку после двух компонентов вакцины уже получают работники районного ЖКХ, ОАО "Беловежский", "Александрия-Агро", "АгроНива". Размер выплат - от Br50 до Br200. Определяются с суммами премиальных привившимся в СООО "Беловежские сыры", администрации национального парка "Беловежская пуща", ДСУ-137.

"Процесс пошел. Люди звонят, обсуждают. Даже если из 137 организаций района половина откликнется на призыв - тоже результат. Пусть это будет одна-две базовые - кто какие средства потянет, такую помощь и окажет. Считаю, что в организациях где невысокая зарплата, свое плечо людям должен подставить профсоюз. Самое главное, агитировать нужно на личном примере, чтобы вырабатывался коллективный иммунитет", - отметила районный профсоюзный лидер.-0-