Работница Минского зоопарка выходила трех полосатых мангустов

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудница столичного зоопарка выходила трех полосатых мангустов, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Животные появились на свет 18 апреля. Их мама погибла, и жизнь мангустов оказалась под угрозой. Выхаживать их взялась зоотехник Анастасия Верниковская. Первое время, когда мангусты были совсем крошечными, девушка кормила их через каждые 2 часа смесью из бутылочки с соской.

Сейчас мангусты заметно подросли и окрепли. Каждый из них весит уже в районе 260 г (при рождении было около 40 г). Теперь в их рационе, помимо молока, присутствует уже и твердая пища: говядина, курица, перепелиные яйца, творог. Изменился и интервал кормления: еду они получают через каждые три часа.

В дальнейшем малышей планируют поселить в вольер с их сородичами, но делать это будут плавно, в несколько этапов. Пока подстилку, в которой содержались детеныши-мангусты, работники подмешивают в подстилку взрослых особей, и наоборот. Это поможет животным привыкнуть к запахам друг друга. Затем маленьких мангустов смешают с детенышами другого выводка и выждут время, когда запахи животных смешаются. Это необходимо, чтобы группа взрослых мангустов приняла новых жильцов как своих, ведь в жизни мангустов запах играет ключевую роль.-0-