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21 мая 2020, 08:01

Работу летних оздоровительных лагерей в Брестской области организуют по заявительному принципу

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Летнее оздоровление и отдых детей"
Более 46 тыс. детей Гомельской области планируют оздоровить на летних каникулах
Детские летние лагеря с круглосуточным пребыванием начнут работать с 15 июня, школьные - с 1 июня

21 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Работу летних оздоровительных лагерей в Брестской области планируют организовать по заявительному принципу - в зависимости от количества заявок на путевки и эпидситуации в районах, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления социальной и воспитательной работы главного управления по образованию облисполкома Алла Сенькевич.

"Мы планировали этим летом организовать более 900 дневных лагерей и оздоровить 63,5 тыс. школьников. В связи с эпидемиологической ситуацией фактические цифры по оздоровлению, скорее всего, будут отличаться от плановых. Работать будем по заявительному принципу - в зависимости от количества заявок на путевки от родителей и обстановки в каждом конкретном районе", - отметила Алла Сенькевич.

По информации регионального представительства Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению, на удешевление детских путевок Брестской области выделено Br7,2 млн государственных средств. Размер дотации на каждую путевку в лагерь с круглосуточным пребыванием сроком не менее 18 дней составляет Br205, с дневным пребыванием - Br85.

В области сейчас идет приемка оздоровительных лагерей: загородные должны быть готовы к 1 июня, дневные - к 15 июня. Не исключено, что начало оздоровительной кампании может сдвинуться и на более поздние сроки. Тем не менее собственники лагерей готовятся к приему детей: ремонтируют спальные корпуса, обновляют коммуникации и пищеблоки. Уже есть заявки на путевки от родителей на первую, вторую и третью смены. А в таких лагерях, как "Березка", "Верба", "Орленок", "Электрон" все заявки, которые могут быть там распределены, уже поданы.

По словам собеседницы, Брестская область единственная, где на базе интернатных учреждений организуются круглосуточные оздоровительные лагеря для детей-сирот. Такие лагеря для своих воспитанников откроют летом областное кадетское училище в деревне Ястрембель Барановичского района, школы-интернаты в Кобрине, Антополе. В Телеханской специальной общеобразовательной школе-интернате организуют лагерь гражданско-патриотической направленности, а в Молотковичской вспомогательной - лагерь труда и отдыха для детей с особенностями психофизического развития.

На базе детского реабилитационно-оздоровительного центра "Світанак" под Пинском в начале августа предполагается организовать областной оздоровительный лагерь "Спасатель" для 120 ребят с привлечением областных служб МЧС, ОСВОД, лесничеств. При молодежном патриотическом центре в Брестской крепости запланированы три смены девятидневного оборонно-спортивного лагеря с круглосуточным пребыванием. На 13 июня намечено открытие популярного у активистов детского и молодежного движения областного оздоровительного лагеря "Лидер". Там смогут отдохнуть и укрепить здоровье 120 ребят. Лагерь организуют на базе санаторной школы-интерната в деревне Молчадь Барановичского района.-0-

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